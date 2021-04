Le Plan de relance lancé en 2020 par le gouvernement est en phase active de déploiement. Sur le territoire régional, c’est le sous-préfet Benoît Mournet qui au sein des services de l’Etat à la préfecture, anime le dispositif. Véritable facilitateur et porte-parole de l’Etat pour la diffusion de ce programme inédit de près de 50 milliards, le sous-préfet avait reçu en février quelques abonnés privilégiés de Gomet’ lors d’une rencontre « de bon(s) matin(s) ».

Benoît Mournet en février 2021 lors d’une rencontre organisée par Gomet’ pour ses lecteurs (Crédit Gomet’/JFE)

Benoît Mournet avait alors suggéré d’organiser un nouveau rendez-vous, plus large avec les têtes de réseaux qui administrent concrètement le Plan de relance. Objectif : répondre concrètement aux questions des entrepreneurs et différents porteurs projets intéressés par les mesures de financements. Ce nouveau rendez-vous est donc fixé ce vendredi 16 avril de 11h à 12h30 via Zoom à l’occasion d’un nouveau grand débat organisé par la rédaction de Gomet’. Il réunira comme prévu les principaux responsables du Plan de relance à Aix Marseille Provence et plus largement au niveau régional.



Autour du sous-préfet Benoît Mournet qui sera également présent et qui rappellera en propos liminaires les grands enjeux et thèmes du Plan de relance, nous avons le plaisir d’accueillir Yves Le Trionnaire, le directeur de l’Ademe, Nicolas Magenties, le directeur régional de Bpifrance, Yvan Huart, directeur du pôle pilotage ressources à la DGFIP (Direction générale des finances publiques) et Matthieu Bérille, chef du service des entreprises à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Provence Alpes Côte d’Azur.

Le débat est réservé aux seuls inscrits, nos abonnés à Gomet’ Premium et les invités qui en font la demande. Inscription et invitation : contact@gomet.net