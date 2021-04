Devant le parc Pastré, à l’entrée des calanques, un petit îlot sépare la circulation routière en deux voies. C’est au milieu de ce carrefour, symbole d’une circulation automobile dense et bruyante, que la Ville a rassemblé la presse mercredi 14 avril, à la veille du conseil métropolitain. Yannick Ohanessian, adjoint au maire délégué à la sécurité, Audrey Gatian, adjointe en charge des mobilités et Hervé Menchon, adjoint délégué au littoral, tirent la sonnette d’alarme.

Les trois élus sont inquiets face aux conditions d’accès au littoral et fustigent la gestion de la Métropole présidée par Martine Vassal (LR). Ils veulent réduire au maximum le nombre de véhicules motorisés, et fluidifier le trafic entre la Pointe rouge et les calanques avant la période estivale. La nouvelle municipalité ne veut surtout pas revivre son baptême du feu de l’été dernier. Face aux vagues de touristes, elle avait dû hausser le ton pour obtenir plus de cadences de la Régie des transports métropolitains (RTM).

Aujourd’hui encore, sans la collaboration de la Métropole, de la RTM et du Parc national des calanques (présidé par l’élu LR Didier Réault) la mission s’annonce compliquée, voire même impossible.

La mobilité cristallise toutes les frustrations

Audrey Gatian demande à la Métropole, autorité organisatrice des mobilités, qu’elle « prenne rapidement conscience de sa compétence ». L’adjointe dénonce une « inaction qui dure depuis plus de sept ans ». Elle rappelle que l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam) propose depuis 2014 des solutions pour faciliter l’accès aux calanques. Audrey Gatian souhaite plus que tout « apaiser la circulation et repenser les mobilités sur cette zone ». L’élue fait plusieurs propositions :

Un dispositif de free-floating (libre-service) pour les vélos et les trottinettes électriques : Actuellement, le service « Le Vélo » proposé par la Métropole s’arrête devant le Parc Pastré, à la Pointe Rouge (station 83-13). La Ville veut compléter le circuit vers les Goudes grâce à des vélos en free-floating. A l’instar des trottinettes, ils ne seront plus rattachés à des bornes, mais en libre-service. Le stationnement reste encadré avec des zones identifiées entre la Pointe Rouge et Callelongue. Même expérimentation pour les trottinettes dont la zone d’utilisation devrait également être prolongée jusqu’aux Goudes. Les conventions avec les trois opérateurs actuels (Bird, Circ et Voï) devront donc être modifiées très rapidement.

Mise en place d’une zone 30 : Dans l’idéal, « avant cet été », précise Audrey Gatian. Même si le périmètre n’a pas encore été défini, ce dispositif concernera la route qui mène au village des Goudes. Cette modification vise à « intégrer les mobilités alternatives dans une circulation apaisée, et à renforcer la sécurité des cyclistes », précise l’adjointe au maire.

Création de parkings relais : « Une des clés du problème », selon Audrey Gatian. L’adjointe en charge de la mobilité tend la main à la Métropole. Elle souhaite que les Marseillais puissent garer leur voiture avant de rejoindre les calanques en navette. « Elles passeraient toutes les dix minutes (…) On a déjà pointé plusieurs sites, notamment au niveau du boulevard Jourdan Barry », précise-t-elle.