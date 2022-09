Nature, histoire, culture et féminisme, ce week-end promet d’être chargé et varié ! Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent avec la 39ème édition à Marseille et sont axées autour du patrimoine durable, mettant en avant des manifestations et des pratiques vertueuses. Plus de 150 événements gratuits sont prévus samedi et dimanche dans toute la ville. En voici une petite sélection. Pour vous inscrire, consultez le programme complet. Informations complémentaires ici.

Visites durables de l’Office de Tourisme

Visite et atelier de dessin en plein air au Parc Longchamp

Dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30: Une visite commentée du parc avec des temps « dessinés », motifs, architectures, éléments ornementaux et sculptures sur le thème de l’eau vous attend. Venez avec du papier et des crayons ! Tous les niveaux sont les bienvenus. Rendez-vous devant l’entrée principale, devant les grilles du Palais Longchamp.

Inscription obligatoire – places limitées.

Découverte de l’archipel du Frioul

Samedi 17 septembre à 10h et à 14h30 et dimanche 18 septembre à 10h et 14h30, découvez un circuit pédestre à la découverte du Frioul (prévoyez des chaussures confortables et de l’eau). Rendez-vous à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée) Le transport est à la charge du visiteur.

Inscription obligatoire – places limitées.

Les îles du Frioul (Crédit : MG/Gomet’)

Balade sur la Corniche : un balcon sur la mer

Dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30. Visites guidées pleine vue entre histoire et art de vivre, du Vallon des Auffes au petit port de Malmousque. Rendez-vous au square Lieutenant Danjaume, devant le Monument aux Héros de l’armée d’Orient et des terres lointaines [7e arr.].

Inscription obligatoire – places limitées.

La Vieille Major

Visites guidées à l’occasion d’une ouverture exceptionnelle de la Vieille Major fermée au public depuis la fin des années 1980.

Samedi 17 septembre 10h à 12h30 (Dernière admission 12h) et de 13h30 à 17h30 (dernière admission à 17h)

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h30 (dernière admission 12h) et de 13h30 à 17h30 (dernière admission à 17h)

Rendez-vous Place de la Major [2e arr.]. Inscription obligatoire – places limitées

La savonnerie de Marius Fabre

De 9h30 à 19h, la savonnerie Marius Fabre ouvre les portes des ateliers de fabrication et du musée du savon de Marseille. Des visites guidées sont disponibles à la réservation ici. Des animations seront également proposées pour les petits et grands comme le marquage de tranches de savon de Marseille et des démonstrations sur comment réaliser sa lessive au savon de Marseille ?

Savonnerie Marius Fabre (Crédit : Marius Fabre)

Vers la restauration durable

Le Présage, premier restaurant solaire d’Europe

Samedi 17 septembre de 10h30 à 11h30 et de 15h à 18h. Présentation du concept et échange sur la production d’énergies locales dédiées à la cuisine. Dégustation à la fin de la visite. Place limitées, réservation obligatoire ici.

Recette du restaurant le Présage (Crédit : Archives Gomet’)

Le Hublot, une fenêtre ouverte sur la mer

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h30. Découverte de la faune sous-marine, aquariums et observation du monde du plancton au microscope, animations sur tableau-écran tactile, exposition sur les récifs artificiels de Marseille et vidéos sur ces récifs et sur les fonds sous-marins avec casques de réalité virtuelle. Plage Borely (à proximité des jeux du crabe) [8e arr.]

Visite du Talus

Grande visite des écosystèmes du Talus de 17h à 19h ce samedi 17 septembre de 17h à 23h. Visite guidée, grand tour du jardin, des haies agro-forestières, des serres-dômes, du poulailler, de la mare ainsi que des plateformes de compostage collectives. Rendez-vous au Talus Jardin, 603 rue Saint-Pierre [12e arr.]

Le talus vu d’en haut (Crédit : DR)

Nouveautés et ouvertures exceptionnelles

Studios de « Plus Belle la Vie »

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 (dernière admission à 12h) et de 13h30 à 18h30 (dernière admission à 18h). Ouverture exceptionnelle des studios de Plus Belle la vie. Venez découvrir les décors phares de la série culte. Plus d’information ici.

Cosquer Méditerranée

Découvrez la projection de films proposée par la grotte Cosquer. (pas d’accès à la grotte)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 21h (dernière admission 19h30)

Projection de films, sur la grotte Cosquer et Cosquer Méditerranée : De l’ombre à la lumière (le 17/09) et Des origines à la surface (le 18/09).

Promenade Robert Laffont [2e arr.], Villa Méditerranée. Places limitées, réservation obligatoire par mail : contact@grotte-cosquer.com

Des empreintes d’humains sur les parois du site préhistorique (Crédit Giorgia Grimaldi)

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône

Première ouverture au public de la préfecture de Police samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (dernière admission à 17h30)

Ouverture exceptionnelle de la Préfecture de Police à l’occasion de ses 10 ans en tant que telle et de la fin de la réfection des façades.

Places limitées, réservation par mail obligatoire : pp13-jep@interieur-gouv.fr

Le patrimoine de la SNCF

La SNCF propose une visite de la gare Saint-Charles commentée, ainsi que des billets au tarif unique de 5 euros dans toute la région Sud. Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Les balades de la mobilité douce

La compagnie de théâtre “Texte hors contexte” dirigée par Xavier Adrien Laurent fait découvrir les quartiers marseillais autrement en partenariat avec Synergie Family, VOI et la mairie 2-3. Deux balades sont proposées le samedi 17 septembre : une balade le matin dans le quartier de la Belle de Mai – “La Belle de Mai…Toute une histoire” de 9h30 à 12h (rendez-vous place Caffo à 9h15) et une autre l’après-midi à Saint-Mauront – “Saint-Mauront Express” de 15h à 19h (26 rue Felix Pyat, place de l’église Saint-Mauront).

Féminisme et découverte du quartier de Belsunce

En collaboration avec le Musée d’Histoire et l’Office du tourisme, l’Acam (« association des Commerçants et Artisans de Marseille – Belsunce ») propose des activités pour valoriser le quartier et promouvoir sa richesse culturelle, sa contribution à l’avancement de l’humanité et sa culture de la paix.

Café féministe, table ronde sur le « Matrimoine» et avant-première du festival « Contes et paroles de la diversité »

Journée immersive dans les plus grands studios de France

Provence Studios, les plus grand studios de cinéma et audiovisuel du Sud de la France basé à Martigues vous propose de découvrir le monde du cinéma ! Fort du succès de l’édition de 2019, Provence Studios propose cette année des visites guidées d’une heure tout au long de la journée : studios (intérieurs et extérieurs), ateliers, décors de séries et films, visite de The Next Stage – un décor virtuel, immersif à la pointe de la technologie et unique en France.

