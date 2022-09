En 2021, « Sophia Club Entreprises », qui rassemble les entreprises et établissements de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), et « GoodWatt », un dispositif permettant aux entreprises de faire tester à leurs collaborateurs un vélo à assistance électrique (VAE) pendant un mois, ont lancé une première démarche commune, visant à encourager la mobilité durable. Cette année, à l’occasion de la 7e édition du « Challenge Mobilité » organisé du 19 au 23 septembre par le Technopôle de Sophia dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, « GoodWatt » et « Sophia Club Entreprises » dressent un premier bilan de l’opération : 9 entreprises se sont lancées, 5 500 salariés dont la plupart sont automobilistes ont été sensibilisés et 170 entre eux ont testé un VAE.

« GoodWatt », lauréat d’un appel à projets du Ministère de la Transition Écologique et subventionné à hauteur de 7 millions d’euros par les Certificats d’Économies d’Énergie, est présent dans une vingtaine d’agglomérations françaises. Dans la région Sud, Sophia est la seule implantation. Le dispositif s’adresse à tout type d’employeurs, privé ou public, et peut être inclus dans le cadre d’un plan de mobilité ou dans des démarches en faveur de la qualité au travail. Depuis son lancement en 2021, 89 % des 1 500 participants souhaitent continuer à se déplacer à vélo à l’issue du mois de test soulignent les partenaires dans un communiqué

Depuis le 6 septembre 2022 c’est au tour de 20 salariés de « Oticon Médical », une entreprise internationale spécialisée dans les solutions auditives basée à Vallauris, de participer au mois de test. Mélanie Dumery, responsable ressources humaines chez Oticon explique : « Ce dispositif correspond pleinement aux valeurs et aux engagements de notre entreprise concernant la mobilité […] et a ainsi pour but de permettre aux collaborateurs hésitants, notamment à cause de notre localisation, de découvrir et de tester un nouveau moyen de transport sans engagement de leur part et pourquoi pas de changer d’habitude en termes de mobilité sur le long terme ».

