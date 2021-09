Le projet de photovoltaïque au sol de Grans de TotalEnergies est implanté au lieu-dit Canebières. Le site a totalement été réhabilité par la commune et ne présente plus de zone de déstockage de matériaux. La partie nord du terrain est en cours de nivellement. D’une superficie totale d’environ 7 000 m² sur un terrain de 2,3 ha, le projet est implanté aux abords de la déchetterie, le long de la départementale n° 19 reliant Grans (Bouches-du-Rhône) à l’échangeur n° 13 de l’autoroute A54-E80. Le parc sera constitué d’environ 2 880 modules photovoltaïques de type monocristallin, pour une puissance totale installée d’environ 1,3 MWc. Chaque module, d’une puissance unitaire de 270 Wc, mesure environ 1,6 mètre de long et 1 mètre de large.

TotalEnergies (Grans) : retenu par la Commission de régulation de l’énergie 4.4

Une fois mis en service, le parc photovoltaïque produira selon TotalEnergies 1,9 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 296 ménages, près de 9 % de la consommation de Grans. Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel d’offres national de la Commission de régulation de l’énergie 4.4. TotalEnergies s’est engagé à mettre en œuvre un financement citoyen, une opération de crowdfunding sur le projet. Les souscripteurs, selon TotalEnergies pourront ainsi « bénéficier des retombées économiques générées par l’exploitation d’une ressource naturelle commune : le soleil. »

Implantation du parc des Canebières – Source TotalEnergies

La construction du parc photovoltaïque nécessite un investissement total de 1 267 162 euros. La contribution citoyenne a été fixée à 140 000 €. Par l’intermédiaire de la SPV Les Canebières, qui détient le parc photovoltaïque, TotalEnergies procéder à une émission d’obligations simples pour un montant total de 140 000 €.

La mise en place d’un tel financement citoyen va permettre au projet d’obtenir une bonification tarifaire de 1 € par MWh produit. Autrement dit, chaque kWh produit par cette installation sera acheté par EDF 0,1 centime d’euro plus cher que si le porteur de projet avait choisi de ne pas faire de financement participatif. La collecte est réservée aux habitants des 4 départements limitrophes.

Le site du projet de TotalEnergies à Grans contenait, avant réhabilitation par la commune, plusieurs talus élevés formés par l’accumulation de matériaux liés à l’activité d’extraction dans la partie nord. La partie sud présentait quelques petits talus moins marqués, ainsi que des amoncellements de déchets divers, témoins de l’ancienne activité de décharge aujourd’hui abandonnée mais est aujourd’hui prête à accueillir le projet.

Mise en service prévue en décembre 2021

Les parcelles retenues pour l’implantation des parcs selon TotalEnergies « n’entrent pas en compétition avec d’autres usages possibles, notamment agricoles. Il s’agit de zones non exploitées. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site du projet. » Le projet aura la particularité d’avoir deux types d’ancrages différents : la zone de carrières sera en pieux battus/vissés (nord), tandis que la zone de l’ancienne décharge sera en plots béton (sud). Il n’existe pas d’habitation à proximité immédiate du projet. Par ailleurs, les haies sont préservées afin de conserver les masques visuels. Les travaux de construction des installations, réalisés par des entreprises locales (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc..), ont débuté en juin 2021, et devraient conduire à une mise en service prévue en décembre 2021. La collecte du financement participatif est organisée par Enerfip, et s’est ouverte jeudi 9 septembre 2021 à 12 h 30. Le projet est porté par TotalEnergies renouvelable France.

