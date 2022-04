Qui dit premier dimanche du mois, dit musées gratuits. Profitez de ce week-end de printemps pour danser au rythme des percussions du Carnaval du Vieux-Port, pour découvrir Arles et sa Fondation Van Gogh ou encore de vous informer sur les mobilités douces avec la Mairie du 6-8…

[Musique] Le Carnaval sur le Vieux-Port

Les danseurs, musiciens et acrobates du carnaval de la Ville de Marseille revient après 2 ans d’interruption. La journée du 2 avril de 13h30 à 17h sera dédiée aux couleurs de Marseille sur le Vieux-Port. En attendant le défilé, plusieurs associations offrirons un spectacle vivant devant l’Hôtel de Ville. Ensuite, 120 percussionnistes accompagnés d’échassiers donneront le « la » de la parade. Trois tableaux « Vert Colline » (la nature sauvage) « Rouge tuile » (les habitations) et « Bleu Calanque » (La mer) seront animés par les danseurs qui suivront la « course du soleil », symbolisée par des ballons d’un camaïeu de jaune, de orange et de rouge. 500 carnavaliers sont attendus.

Vieux-Port de Marseille

Carnaval de 14h-17h

La circulation sera fermée de 8h à 22h sur le Quai du Port

Les voitures ne pourrons circuler de 13h à 22h rue de la République, quai de Rive-Neuve, rue Paradis

[Visite] Découvrez Arles et sa fondation Van Gogh

Arles est un petit bijou. « Petit » car tout le centre-ville pavé, un mélange d’Italie et d’Avignon, se fait à pieds. « Bijou » car l’art se découvre à chaque recoin. Une quiétude émane de la place du Forum où les habitants et visiteurs se retrouvent en terrasse. Et le grand Van Gogh est partout. Son âme transpire dans la ville. L’artiste y a débarqué en 1888 à Arles alors qu’il comptait se rendre à Marseille : son train bloqué par la neige n’a pu accéder à la gare de la cité Phocéenne. Alors le hollandais fait une escale forcée dans la ville arlésienne… Et il y restera de nombreuses années sans aller s’installer à Marseille. La Fondation Van Gogh qui a vu le jour en 2010 grâce au soutien de Luc Hoffman vaut le détour. S’il n’y a qu’un seul tableau du maître incontesté représentant un papillon de nuit vert et bleu, l’exposition actuelle « souffler de son souffle » de la Fondation est à couper le souffle. Privilégiez la visite guidée à 10h30 ou de 15h, la médiatrice est passionnante !

Affiche de l’exposition de la Fondation Van Gagh à Arles (Crédit : FVG)

Lien utile :



> Le site de la Fondation Van Gogh

[Art] Journées européennes des métiers d’art au Mucem

A l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (31 mars au 3 avril), le Mucem en profite pour animer deux visites guidées de l’exposition « Je signe donc je suis » le 2 avril, une à 10h et l’autre à 11h30 au Fort St-Jean. L’exposition déploie un abécédaire des métiers d’art en 26 lettres, composé d’objets signés à partir des collections du Mucem. A comme « artiste-dessinateur en cheveux », B comme « brodeur », C comme « céramiste », D comme « décorateur d’enseignes. »… Profitez de ce 1er dimanche du mois pour aller au musée gratuitement !

Exposition “Je signe donc je suis” du Mucem (Crédit : Mucem)

Fort St-Jean (Mucem)

Visites guidées à 10h et 11h30



> Détails

> L’exposition sur l’épidémie du Sida est encore disponible

[Planète] La Région Sud lance l’opération « SOS Posidonia Land Art »

Avec le tourisme maritime, les Posidonies (plantes sous-marine en Méditerranée qui captent une grande quantité de carbone) sont en danger. Pour sensibiliser à la préservation des banquettes de Posidonie sur ses plages, la Région Sud organise l’évènement « SOS Posidonia Land Art » de 14h à 17h sur la plage des Rives d’Or à Sausset-les-Pins. Une plateforme numérique interactive a été créée en ce sens pour mettre en valeur cet atout environnemental dans le cadre du Projet européen Posbemed 2. Les habitants de la région Sud sont ainsi invités à dessiner un grand SOS en simultané sur huit plages. Rendez-vous le 21 avril sur la plage du Profète à Marseille et sur la plage de Cyrnos à La Ciotat.

Plage des Rives d’Or

Sausset-les-Pins

14 à 17h



> Détails

[Mobilités] Le festival des éco-mobilités « La voie est belle »

Dans la continuité de la « voie est libre » du dimanche 27 mars, la Mairie du 6-8 de Marseille organise à Bonneveine, place Bonnefon le 2 avril « la voie est belle » pour promouvoir les éco-mobilité et la renaturation de l’espace public. Samedi, la concertation démarrera à l’occasion du Forum pour « interroger nos usages, nos déplacements et nos contraintes, cela sera le fil conducteur de cette journée, point de départ de six mois d’échanges, dans la bonne humeur » détaille Anne Meilhac, adjointe aux mobilités de la mairie du 6-8. Un film sera projeté le soir à 18h. Venez nombreux et en famille !

Affiche de la Voie est Belle de la Mairie du 6-8

Bonneveine

Place Bonnefon



> Détails