Emmanuel Macron s’est adressé aux Français mercredi 31 mars à 20 heures pour la septième fois depuis le début de la pandémie de Covid-19. À partir du samedi 3 mars et pour les quatre prochaines semaines, les règles imposées aux 19 départements d’ores et déjà confinés sont étendues à l’ensemble du territoire.

Les déplacements au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour du domicile seront donc impossibles sauf motif impérieux. Le couvre-feu est maintenu à 19 heures et les commerces non-essentiels devront fermer. Les écoles et les crèches ne vont recevoir personne pendant trois semaines, et quatre semaines pour les collèges et les lycées. À partir du 5 avril, les déplacements inter-régionaux seront également interdits sauf motif impérieux.

Un an après le début du premier confinement, et face à une recrudescence de l’épidémie sur notre sol, le Président de la République a bel et bien annoncé de nouvelles restrictions sanitaires. Elles interviennent alors que le nombre de patients en réanimation n’a jamais été aussi élevé depuis novembre.

Une réaction face à l’urgence sanitaire

Le variant britannique du virus touche la France de plein fouet depuis plusieurs mois. « Nous faisons face à une épidémie dans l’épidémie », a introduit Emmanuel Macron. Le Chef de l’État rappelle que cette troisième vague affaibli des patients de plus en plus jeunes : « 44% des patients en réanimation ont moins de 65 ans ». Face à l’afflux de malades dans les hôpitaux, la France devrait passer de 7665 à 10 000 lits. En plus des nouvelles mesures, le Président de la République appelle « les Françaises et les Français a avoir recours le plus possible au télétravail ».

Renaud Muselier a souhaité réagir à l’allocution du Président de la République. Dans un communiqué publié le soir même, le président de la Région Sud dénonce « l’arrogance du conseil scientifique ainsi qu’une gestion de crise guidée par la culture du retard ». Il assure que, face à cette troisième vague, « la Région va se prendre en main ». Renaud Muselier, qui souhaite augmenter l’efficacité des restrictions sanitaires, demande à l’Etat de « mettre en place une verbalisation de tous les cas manifestes de rassemblement, en portant le niveau de l’amende à 400 euros ».

Fin de l’immunité pour les écoles, collèges et lycées

Le totem est tombé pour l’éducation. À compter du lundi 5 avril, une semaine de cours à la maison sera imposée aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens. Ensuite, à partir du 12 avril, c’est vacances pour tout le monde. Les trois zones A, B et C effectueront simultanément une pause jusqu’au lundi 26 avril, qui marquera le retour en classe pour les maternelles et les primaires. Les collégiens et les lycéens rentreront alors dans une nouvelle semaine de cours à distance qui durera jusqu’au lundi 3 mai. Les crèches vont quant à elles fermer pour les trois prochaines semaines.

« Vacciner, vacciner, vacciner, sans répit »

Emmanuel Macron en est certain, « grâce au vaccin, la sortie de crise se dessine enfin ». Le chef de l’État, qui souhaite « construire une indépendance européenne », a détaillé le nouveau chapitre de la stratégie vaccinale de la France. Si 8,5 millions de personnes ont déjà reçu une première injection (et 3 millions une seconde), il a réaffirmé son envie de voir tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent être vaccinés d’ici la fin de l’été. Les 1700 centres de vaccination ouverts accueilleront :

les plus de 70 ans à partir de ce mercredi 31 mars

les plus de 60 ans dès le 16 avril

les plus de 50 ans dès le 15 mai

les moins de 50 ans dès la mi-juin

Pour sortir de cette crise, une seule solution : la vaccination.

Après avoir ouvert le plus grand centre de vaccination de France, nous sommes prêts à accélérer et à ouvrir un second vaccinodrome dès que Marseille recevra plus de #vaccins — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 31, 2021

Un point sur la culture, les restaurants et le sport

Il faudra encore attendre un peu avant de retrouver les cinémas, les restaurants et les stades. « Nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l’événementiel, nos cafés et restaurants », a déclaré Emmanuel Macron. « Cet effort est immense, a déclaré dans un communiqué Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône, mais on ne peut pas transiger avec notre santé et celle de nos proches ».

