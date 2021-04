Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Vinci Concessions et Eiffage, les deux actionnaires majoritaires de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) annoncent vouloir racheter les actions cotées en bourse de la société marseillaise. Vinci Concessions détient directement et indirectement 33,3 % du capital et des droits de vote et Eiffage, détenant directement et indirectement 32,9 % du capital et…