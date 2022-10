Si la météo n’est pas forcément au rendez-vous ce week-end du 8 et 9 octobre, Gomet’ vous propose un panel d’activités pour vous occuper seul ou à plusieurs. Entre concerts, sciences, conférences et vélo…

[Atelier] La fête de la science à Marseille

Ce week-end, Marseille fête la science avec le Festival des Sciences et de l’innovation, dédié cette année aux questions environnementales. L’événement met à l’honneur les acteurs de la culture scientifique et technique du territoire dont les thématiques de recherche et les actions développées sont multiples et variées. Plusieurs ateliers seront animés par les étudiants du BTS métier des services à l’environnement autour de trois sujets :

la gestion des déchets

la préservation des milieux et des ressources (faune, flore, eaux, sols…)

le rôle de l’hygiène dans les services à l’environnement

Affiche officielle de l’événement (Crédit : DR)

> Plus de détails

[Vélo] Parcourez des kilomètres pour la recherche de l’Institut Pasteur

Le samedi 8 octobre, le spécialiste de la protection sociale AG2R La Mondiale, invite les cyclistes de tous niveaux à venir pédaler pour soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives menée par l’Institut Pasteur. Les kilomètres parcourus feront grimper le compteur de l’opération solidaire « Vivons Vélo pour l’Institut Pasteur ». AG2R La Mondiale convertira ensuite ces kilomètres en dons. L’objectif de l’entreprise est d’atteindre la somme de 100 000 euros d’ici fin 2022.

Rassemblement Vivons Vélo à Istres avec le club Istres sport cyclotourisme :



08h30 : Rendez-vous à la Maison du cycle Eugène Drozd située 2, chemin de la Combe aux Fées

09h00 : Balade de 20km qui permettra aux participants de découvrir le site archéologique de Saint-Blaise où un animateur contera au public l’histoire de l’oppidum du Castellan et du village médiéval de Castelveyre

11h00 : Retour au lieu de départ



Rassemblement Vivons Vélo à Miramas organisé avec le club Miramas cyclotourisme :



08h30 : Rendez-vous devant le gymnase Saint-Suspy, chemin du Creux

09h00 : Parcours de 22 km pour découvrir Miramas et ses alentours

11h00 : Retour au lieu de départ

[Idées] Conférence sur le Moyen-Orient et la guerre d’Ukraine

Dans le cadre du cycle de conférences « Mondes méditerranéens : les nouveaux défis géopolitiques » à la bibliothèque Alcazar de Marseille, la nouvelle association « iReMMO-Suds » fait son inauguration de 14h à 14h30. La structure, créée au printemps 2022, vise à traiter des grandes questions géopolitiques, culturelles et sociales de Méditerranée et du Moyen-Orient en convoquant des savoirs académiques et en invitant des personnalités issues des champs universitaires, politique, médiatique et culturel des deux rives de la Méditerranée. Son président, Yves Aubin de la Messuzière, est un diplomate spécialiste du monde arabe, ancien ambassadeur de France au Tchad, en Irak, en Tunisie et en Italie. A partir de 14h30 et jusqu’à 16h, la première table sera animée autour des « recompositions géopolitiques au Proche au Moyen-Orient à l’heure de la guerre en Ukraine. » Rendez-vous à la bibliothèque Alcazar !

Samedi 8 octobre 2022 de 14h à 21h

Salle de conférence de l’Alcazar

58, Cours Belsunce 13001 Marseille France



> Le site de l'inauguration

[Concert] De Youssoupha à Oumou Sangaré : la Fiesta au J4 !

La Fiesta fête ses 30 ans cette année. Pour cet anniversaire totem, elle vous a concocté une programmation enflammé. Ce soir, la programmation est dingue avec Youssoupha (rap), Oumou Sangaré (musique malienne) ou le groupe marseillais The groove sessions live (hip-hop, electro-tropical et scratch-music). De quoi bien rythmer votre week-end en chansons et vous réunir entre amis et en famille. Le festival ouvre ses portes dès 19 heures et vous propose une offre de restauration diverse de nombreux food-truck. Passez une tête au village des associations locales.

Fiesta des Suds (Crédit : JYD/Gomet’)

> Découvrez le programme

> Après 30 ans, la Fiesta des Suds est toujours un emblème marseillais

[Spectacle] La 4e saison du festival « Au bout de la mer »

La mairie des 1er et 7e arrondissements organise la 4eme édition du festival « Au bout, la mer » pour célébrer la Méditerranée. Une journée gratuite dédiée à la fête, un tour du monde joyeux des styles et des rythmes du large, allant de Marseille à Cuba ou Haïti, en passant par la Colombie et les Comores. Dans les rues, laissez-vous emporter par les musiques et chants de la Méditerranée avec Les Dames de la Joliette, Enco de Botte, Vincent Beer-Demander & Alberto Vingiano. Suivez les échassiers des Aquatiques, la parade musicale des Poiscailles et les bals swing et latino de The Shoeshiner band.

Affiche du festival (Crédit : DR)

Dimanche 9 octobre de 10h – 18h

Gratuit



> Suivez le parcours : Canebière, Rue Beauvau, Place Général de Gaulle, Quai d'Honneur, Jardin du Port Antique

> Lien de l'événement

[Culture] Les Carrières des lumières s’envolent dans l’espace aux Baux-de-Provence

Les Carrières des Lumières deviennent une capsule spatiale pour vous embarquer aux confins du cosmos, du 3 juin au 30 décembre. L’exposition lumineuse « Destination Cosmos, l’ultime défi » vous plonge dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovae pour un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers. Après avoir quitté la Terre, vous êtes invité à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers. Immergé dans l’image et la musique, l’aventure spatiale semble plus que réelle grâce aux images du CNES, de l’ESA et la NASA. Sensations garanties !

Exposition sur l’espace aux Baux-de-Provence (Crédit : DR)

> Plus de détails