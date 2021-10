Alors que l’esplanade J4 du Mucem vibrera au son de la Fiesta des Suds, c’est l’avant-dernier week-end pour aller jeter un oeil à l’exposition Jeff Koons Mucem. L’exposition tisse des correspondances entre l’oeuvre de l’artiste, qu’il a lui-même choisi, et la collection du Mucem. Dans un autre cadre, le Grenier à Sel inaugure ce week-end l’exposition Lumière, espace, temps en faisant dialoguer les oeuvres de Nicolas Schöffer avec 14 de ses contemporains, autour de l’art cybernétique.

Et si l’humeur n’est pas à aller danser ou au musée, vous pourrez aussi profiter d’un concert d’Opéra à Aix-en-Provence, du salon Antigaspi à l’Orange Vélodrome, découvrir les disciplines de recherche pour le Festival de la science, aller flâner au Domaine des masques…

[Festival] La Fiesta des Suds

La Fiesta des Suds revient pour sa 30ème édition sur l’esplanade J4 du Mucem avec une programmation qui ne laisse pas indifférent. Tandis que vendredi 8 octobre Woodkid, Ghetto Kumbé ou encore Straussy et bien d’autres sont à l’affiche, samedi 9 octobre ce sera au tour des allemands Meute, de The Avener ou encore Guts de vous faire danser.

Les concerts se poursuivront d’ailleurs jusqu’au bout de la nuit aux Docks des Suds avec des afters de minuit à 6h.

Festival emblématique de Marseille, la Fiesta des Suds a d’ailleurs édité une « charte des festivalier.e.s » afin que chacun puisse profiter de sa ou ses soirées de manière libre et sécurisée. Une façon de responsabiliser les festivaliers tout en réaffirmant les valeurs de la Fiesta prônant la lutte contre toute forme de violences. La Fiesta des Suds s’allie d’ailleurs à la campagne de prévention en milieu festif nommé « Ici c’est cool », qui lutte contre l’homophobie, le sexisme, le racisme, etc.

La « charte des festivalier.e.s » de la Fiesta des Suds :

Aller voir le personnel de la Fiesta (personnel de sécurité, des bars, de l’organisation) si victime ou témoin d’une agression

Le respect du consentement comme valeur essentielle de la Fiesta des Suds

Pas de « frotteur.euse.s » : toucher une partie du corps de quelqu’un revient à agresser sexuellement quelqu’un. //

Rester maître de ses actions : la consommaiton d’alccol ou de stupéfiants ne justifiera aucunement les comportements inadaptés tels que le harcèlement, les agressions physiques ou sexuelles

La solidarité : si jamais tu es témoin de quelqu’un dans une situation de détresse, le festival t’enjoins à intervenir. Le stand de secours ou prévention sont des lieux d’accueil à cette fin.

Enfin, le festival rappelle qu’il est en droit d’exclure toute personne commettant des actes de violence sexistes et sexuelles.

Pour profiter des soirées pleinement, le réseau de transport s’est aussi mis au rythme de la fiesta. Jusqu’à la fin des concerts chaque soir, les tramways circuleront, des navettes sont mises en place d’Aix-en-Provence à Marseille et un parking à vélo surveillé est mis à disposition des festivaliers.

[Exposition] Lumière, espace, temps

Cysp1, le robot danseur de Nicolas Schöffer. Source : Dossier de presse du Grenier à Sel.

Lorsque le chercheur, penseur et plasticien Nicolas Schöffer mêle art et technologies au 20ème siècle, il est un précurseur. Au travers de ses expérimentations artistiques, il développera ce que l’on appelle désormais l’art cybernétique. L’exposition nommée sous le tryptique Lumière, espace, temps a été pensée comme référence aux « matériaux constitutifs de l’oeuvre » de Nicolas Schöffer. Référence, et hommage car l’exposition met en regard les travaux de 14 artistes contemporains avec l’oeuvre du plasticien, au travers de documents d’époques, de « machines à rêver ».

Installations cinétiques, projections vidéos, sculptures lumineuses et oeuvres interactives ornent désormais l’espace du Grenier à Sel d’Avignon pour une exposition réunissant 35 oeuvres.

L’exposition Lumière, espace, temps s’ouvre le samedi 9 octobre et est à retrouver jusqu’au 19 décembre 2021.

Monument historique, le Grenier à Sel est un lieu culturel accueillant des expositions, des résidences, spectacles, ateliers et rencontres avec une programmation associant l’art, la science et les technologies.

Entrée libre

Le Grenier à Sel

2 rue du Rempart Saint-Lazare

84000 Avignon



[Opéra] Viennoiseries par le café Zimmermann

Le public est invité à partager des Viennoiseries à la chapelle Notre-dame-de-Consolation à Aix-en-Provence samedi 9 octobre de 20h à 21h15. Vienne, ville des opérettes, de l’Opéra et des rêves, qui a inspiré le Café Zimmermann pour cette soirée autour des oeuvres d’Hoffmeister, Devienne, Haydn et Mozart.

Avec un traverso, un violon et un violoncelle, Karel Valter, Pablo Valetti et Étienne Mangot vous feront vivre un voyage au 18ème siècle dans le capitale autrichienne.

Notre-dame-de-Consolation

Avenue Philippe Solari

13100 Aix-en-Provence

[Recherches] Fête de la science 2021

Avec la fête de la science 2021, les unités de recherche d’Aix Marseille Université mettent en lumière les travaux portés par les chercheurs de toutes disciplines, au travers d’ateliers, de projections et de rencontres. Le but est de mettre en valeur les domaines de recherche actuels et leurs avancées.



Tout un chacun est invité à aller à la découverte du cerveau à l’Insitut de neurobiologie de la Méditerranée (Inmed) sur le campus de Luminy. Un scientifique de l’Inmed fera parcourir « l ‘émotion de la découverte » à des groupes pendant 40 minutes et des visites de 2h15 composées de quatre ateliers autour de « comment est fait un cerveau ? » « comment l’observe-t’on ? » « comment fonctionne-t’il ? » « à quoi sert-il ? » seront proposées.

Inmed – Campus de Luminy

163 av de Luminy

13009 Marseille

À Aix-en-Provence, vous êtes invités à entrer dans les coulisses de la Maison Méditerranéene des sciences de l’Homme qui propose des animations, des expositions et des ateliers le samedi 9 octobre. Une rencontre-débat avec pour thème « La mauvaise réputation des villes : Marseille seule ville maudite ? » y aura lieu de 16h30 à 18h à l’occasion de la publication de l’ouvrage Maudire la ville. Socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine co-dirigé par Nicolas Maïsetti, politiste et Cesare Mattina, sociologue.Les co-directeurs d’ouvrages participeront aux échanges avec Lisa Castelly, journaliste à Marsactu et Frédéric Monier, professeur d’histoire à l’Université d’Avignon.

Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme

5 rue château de l’horloge

13090 Aix-en-Provence

Au Laboratoire Parole et Langage, vous pourrez vous aller à la découverte des secrets du langage, par des ateliers interactifs portant sur les champs de recherche dans le domaine de la parole, du langage et de la communication.

Laboratoire Parole et Langage

5 avenue Pasteur

13100 Aix-en-Provence

[Concertation citoyenne] Réinventer le Jardin de Corinthe

La mairie des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille vous proposer de « réinventer ensemble les jardins de proximité ». Avec les paysagistes en charge du projet du Jardin de Corinthe, les habitants sont invités à un atelier de concertation samedi 9 octobre de 10h à 12h pour partager leurs idées pour la renaturation et la réhabilitation du jardin de Corinthe.

Ce rendez-vous est le premier cycle d’un projet de long terme qui se poursuivra le 16 octobre à 10h avec la visite du jardin du Levat à la Belle de mai, la présentation d’un pré-projet en novembre puis celle du projet retenu en décembre pour une livraison des espaces en septembre 2022 au plus tard.

Jardin de Corinthe

10 impasse de l’Espérance

13006 Marseille

[Économie circulaire] Salon Antigaspi

Jusqu’au samedi 9 octobre, le stade Orange Vélodrome accueille « le salon des consommateurs et des entreprises responsables ». Avec une centaine d’exposants, les espaces sont organisés autour de 5 villages :

Vivre et bouger différemment

De la graine à l’assiette

Réduire, réutiliser, recycler

Habitat, innovation, communication

Espace transition de la Maïf

Autant de structures associatives (Clean my Calanques, Fne Paca, Planète Zéro Déchet, Association Ramdam etc), de pôles tels que le Cpie Pays d’Aix ou Enerscoop, d’entreprises comme Agileenville, Citiz Provence, Synchronicity, Anotherway, La Fabrik seront présents sur le salon.

Des tables-rondes sont proposées au participant avant une remise de trophées par les partenaires du salon à 16h. Les tables-rondes :

De 10h à 12h : « Le sport éco-responsable » co-organisée par La Maïf et la Métropole

De 14h à 16h : « On ne jette plus, on réutilise, on recycle au sein des villes » organisée par la Maïf

Salon Antigaspi

Orange Vélodrome

3 boulevard Michelet

13008 Marseille

[Eau] Bleue festival : Au bout, la Mer !

Les Aquamen’s par la compagnie Machtiern. Source : Site Bleue Festival.

Après les récentes pluies et le désastre écologique qu’elles ont engendrées dans la ville et sur le littoral, Bleue festival tombe à pic. Alors qu’elle nous fait rêver, nous émeut, nous fascine, la mer regorge de facettes. Voulu comme une « célébration de la mer », le festival, sous l’impulsion de la ville de Marseille, souhaite donner à voir les enjeux scientifiques, artistiques et sportifs dont la grande bleue regorge.

De la Canebière, du Vieux-Port jusqu’au Mucem, de nombreuses manifestations sont proposées dimanche 10 octobre tout au long de la journée.

Le détail :

À 11h et 16h30 sur la Canebière puis 15h à la Place Bargemon

Déambulation des Aquamen’S par la compagnie Machtiern

Déambulation des Aquamen’S par la compagnie Machtiern À 11h30 et 14h sur le parvis de l’Opéra

Atelier de danse participatif proposé par le Ballet national de Marseille et dirigé par (La)horde

Atelier de danse participatif proposé par le Ballet national de Marseille et dirigé par (La)horde À 12h30 et 16h sur la Canebière puis 19h30 au Mucem

Fanfare Concha Mama

Fanfare Concha Mama À 17h sur le Quai de la fraternité

Performance Sur le fil de l’horizon

Performance Sur le fil de l’horizon À 14h30 sur la Canebière

Déambulation Blue Street Pantone par Gilles Viandier

Déambulation Blue Street Pantone par Gilles Viandier À 15h30 sur l’esplanade Bargemon

Théâtre-forum autour de l’eau

Théâtre-forum autour de l’eau À 15h30 sur la Place Charles de Gaulle

Installation de Lands, théâtre de l’entrouvert

Installation de Lands, théâtre de l’entrouvert À 17h30 sur la Canebière

Spectacle de cirque : Perceptions par la compagnie Bivouac

[La bonne adresse] Le domaine des masques

Le domaine des masques vu du ciel. Crédit : Domaine des masques.

Lavandin, vignes, oliviers… Niché au pied de la montagne Sainte-Victoire sur le plateau du Cengle, le domaine des Masques, en agriculture biologique, est un site classé Natura 2000 et IGP Méditerranée. L’histoire raconte que le domaine tient son nom de l’époque où les sorcières, lei masquos en provençal, bien que repoussées, chassées, étaient réputées pour leurs pratiques médicinales ; le plateau de Cengle était alors un lieu où poussaient de nombreuses plantes aromatiques et où les guérisseuses pouvaient donc trouver de quoi fabriquer leurs remèdes.

Un siècle plus tard, 2 hectares restent consacrés aux plantes aromatiques, tandis que les vignes couvrent 25 hectares, aux côtés des 5 hectares d’oliviers.

Se distinguant déjà par son panorama sur la Sainte-Baume, le Mont Aurélien et le Garlaban, le domaine propose des cépages rares dans le sud comme le chardonnay, le pinot noir ou encore le syrah.

Le domaine propose aussi des huiles d’olive et des huiles essentielles.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

Visites du chai sur demande



Saint-Antonin-sur-Bayon

Chemin Maurély

13100 St Antonin-sur-Bayon

Aix-en-Provence