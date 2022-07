Share on Facebook

Share on Twitter

Gomet’ vous propose un week-end 100% culturel de Marseille, Arles et jusqu’à Avignon. Les grands rendez-vous de la photographie et du théâtre qui viennent de commencer, une balade au Mucem à la recherche du pharaon perdu, une virée au MoMa (Cité radieuse) ou la dégustation d’une bière au Vieux-Port…

« Pharaon superstar » au Mucem

Le Mucem ressuscite quelques noms de Pharaons oubliés : Téti, les Sésostris et Nectanebo. Vous ne verez ni momie, ni sacophage, mais quelque 300 pièces récoltées des fonds du Mucem, du Louvre, du British Museum (Londres) ou du musée Calouste Gulbenkian (Lisbonne). Initialement prévue à l’été 2020, le Mucem retrace 5 000 ans d’histoire qui mène le visiteur à la notoriété posthume des pharaons. Ces derniers rappelent « que la renommée est éphémère, versatile et n’a pas toujours à voir avec le mérite historique » explique le site de l’exposition.

19 Fred Wilson Grey Area 1993, Tate (Crédit : Fred Wilson Studio)

Liens utiles :



> Les « Pharaons Superstars » sortent de leur sarcophage au Mucem

> Le site de l’exposition

L’exposition « Modulor du basketball » au MAMO (Cité Radieuse)

Le designeur Ora Ito qui a créé le Centre de l’art de la cité radieuse (MAMO) fait découvrir l’artiste new-yorkais Daniel Arsham sur le thème du baskeball. L’exposition qu’il propose « Le Modulor du Basketball » se tient jusqu’au 25 septembre. Arsham mêle les thèmes du sport et d’Histoire dans la salle qui a historiquement initialement servi de gymnase avec des références aux couleurs de l’Unité d’Habitation du Corbusier. Le sol de la salle d’exposition reprend les jaunes et bleus pastel du Poème de L’Angle Droit (1955) du Corbusier, ainsi que le motif du soleil, que l’artiste fait évoluer en représentations de ballons de basket.

MAMO de Ora-ïto – Marseille (Crédit : DR)

Lien utile :



> Les détails de l’exposition

Une virée à Arles

Les 42e rencontres de la photographie à Arles se sont ouvertes le 4 juillet. En ce premier week-end, découvrez le site de la friche industrielle des papeteries Étienne, exceptionnellement ouvert. Une promenade visuelle à travers plus de quarante propositions photographiques, projetées en boucle sur grands écrans (dont un dédié à l’Ukraine) ou sous forme d’installations. Profitez également à visiter la nouvelle fondation LUMA et la fondation Van Gogh. Arles est la capitale de la culture dans le Sud (avec Aix) alors profitez de ce week-end très chaud pour vous rafraichir tout en culture.

Lien utile :



> Le site des Rencontres d’Arles

Le dimanche au festival d’Avignon

Le 76 festival d’Avignon a débuté le 7 juillet. C’est l’effervescence dans toute la ville. Dimanche 10 juillet, on vous recommande de visionner l’animé « Le sommet des Dieux » ) 10h30. Si vous êtes avez des enfants, le spectacle « Gretel, Ansel et les autres » de Igor Mendjisky. A 20 heures, Daniel Auteuil se produira sur scène cours du Musée Calvet. Même si vous ne réservez pas et qu’aucune activité ne vous intéresse, l’ambiance dans la ville vaut le détour.

Lien utile :



> Le programme du samedi et du dimanche du festival

Le marché du Vieux-Port

Les petites maisons blanches du marché artisanal vous attendent le long du quai du Vieux-Port. Dans le cadre de l’opération de la Ville de Marseille « l’été Marseillais » renouvelée cette année, ce village ouvre tous les jours de 10h jsuqu’à 22h (en nocturne oui !). Vous y trouverez des savons, des bijoux, des gateaux et les bières artisanales produites à Vitrolles… La Minotte. Ils font même déguster leur nouveauté : la bière à la framboise. Un délice !