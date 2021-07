Share on Facebook

La ville de Marseille va soumettre au vote la réorganisation de ses services généraux marquée par la réduction du nombre de directions générales adjointes. Celles-ci, précédemment au nombre de 13, passent à 7. Voici six des nouvelles directrices et directeurs recrutés. Ces mouvements ont tous été annoncés au cours des semaines et mois précédents, en…