Dans une interview accordée à 20 minutes Marseille, le maire de Marseille dézingue la politique de la présidente de la Métropole Martine Vassal en matière de transports. Interrogé par nos confrères sur sa stratégie pour sortir du tout-voiture, Benoît Payan rappelle les ambitions du plan Marseille en grand voulu par Emmanuel Macron : un milliard d’euros consacrés au développement de transports en commun spécifiquement pour désenclaver les quartiers Nord. « Il faut faire un tramway qui va vers les quartiers Nord […]. Cela plutôt que de brûler des millions d’euros, d’un argent qui n’appartient ni à la présidente, ni à moi, mais aux Marseillaises et aux Marseillais, dans un tramway dont personne ne veut entendre parler…», estime l’édile.

« Je l’en empêcherai. J’utiliserai tous mes pouvoirs de police. » Benoît Payan

Relancé sur cette dernière périphrase, qui désigne à demi-mots le projet de prolongation du tramway entre Castellane et les Catalans, il précise sa pensée de façon directe : « Ça n’a aucun sens d’aller faire une tranchée, ouvrir, massacrer la ville. Il va falloir qu’elle (Martine Vassal, ndlr) coupe tous les arbres du cours Pierre-Puget. Il va falloir défoncer l’avenue de la Corse. Ça ne sert à rien. » Et de conclure : « C’est la chose la plus bête, la plus absurde que j’ai entendue. »

Il promet également d’empêcher lui-même la Métropole d’agir si elle se décidait tout de même à lancer le projet : « J’utiliserai tous mes pouvoirs de police », assure-t-il.

Tramway des Catalans : un nouvel appel d’offre lancé par la Métropole

La question de l’extension des lignes de tramway est un point d’achoppement récurrent entre la Ville de Marseille et la Métropole. Si la mairie est d’accord avec le projet d’extension Nord Sud (de La Castellane à La Rouvière), elle réfute complètement le projet de tramway des Catalans. Interrogée par Gomet’ dans un interview en novembre dernier, la présidente d’Aix-Marseille Provence Martine Vassal estimait qu’elle « pouvait très bien arrêter le tramway des Catalans demain matin si [Benoît Payan le lui demandait] car le projet n’est pas encore trop engagé. Par contre, il doit rapidement me donner son avis car on s’apprête à lancer les appels d’offres et il faut décider avant. »

C’est désormais chose faite : la maîtrise d’ouvrage a été confiée en début d’année à Ingerop et Egis ainsi que les agences Rougerie + Tangram ainsi que Ilex Paysages, nous apprenait TPBM. Par ailleurs, un nouvel appel d’offres vient d’être lancé le 28 juin dernier par la Métropole sur l’extension du tramway de Castellane à la place du 4 septembre pour des missions de contrôle technique (lot 1), de coordination de sécurité et de protection de la santé (lot 2); enfin, le troisième lot concerne les organismes qualifiés agréés permettant l’évaluation du futur réseau de transport.

