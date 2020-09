Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 7 septembre [9h – Marseille, Palais du Pharo] La 7e édition des Rencontres internationales de l’éolien offshore flottant (FOWT) co-organisées par le Pôle Mer Méditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence et France Energie Eolienne (FEE) se tient les 7 et 8, en présentiel et en ligne. Renseignement et programme : http://www.fowt-conferences.com/fr/ [15h –…