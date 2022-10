Université féministe, hommage à Henri Verneuil, culture moto… il y en a pour tous les goûts dans l’agenda culturel de Gomet’ ce week-end !

Une université féministe à Marseille

« MeToo et les mythos du patriarcat », « L’asservissement des femmes, arme de dictateurs »… les thématiques des tables-rondes sont explicites et donnent le ton. C’est au palais du Pharo que l’université féministe de l’Assemblée des Femmes s’installe samedi et dimanche pour deux jours de tables-rondes et débats. Cinq ans après le début de MeToo, mouvement visant la libération de la parole des femmes dans l’espace public et démocratique, quel bilan peut-on dresser ? Quelles avancées ?

Pensées comme des espaces d’échange et d’enrichissement sur la pensée féministe, ces universités sont l’occasion pour tout un chacun d’échanger librement sur les problématiques liées à l’oppression des femmes et au patriarcat.

Cette université s’ouvrira samedi 22 octobre à 13h15 au Palais du Pharo en présence de Laurence Rossignol, présidente de l’Assemblée des Femmes, vice-présidente du Sénat et ancienne Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sous François Hollande et Benoît Payan, maire de Marseille.

Samedi 22 octobre – 13H15

Palais du Pharo

13007 Marseille



> Plus de détails

Contre-sens au Hangar Belle de Mai

Photographie de Charles Thiéfain. Un jeune homme dans la baie de Detwa, Socotra, Yémen / 2021.

Des bikers aux rodéos urbains… récit à Contre-sens de la culture moto. Le collectif Pour que Marseille Vive et le Hangar Belle de Mai présentent à partir de samedi 22 octobre une nouvelle exposition, Contre-sens, consacré à la culture moto ici et ailleurs, ses codes, ses pratiques contemporaines et ses dérivés. Une proposition qui réunit des photos, peintures, sculptures et installations par une vingtaine d’artistes.

Et le week-end d’ouverture promet… Après le vernissage vendredi 21 octobre à partir de 22h, c’est une soirée endiablée le 22 octobre qui vous attend. En partenariat avec le collectif Twerkistan (collectif qui vise à favoriser la diffusion des musiques urbaines), c’est au Cabaret Aléatoire que la soirée se poursuivra toute la nuit (23h-5h).

Hangar Belle de Mai

10 impasse Sainte Victorine

13003 Marseille

Ouvert du jeudi au dimanche



> Plus de détails

Hommage à Henri Verneuil

L’orchestre philarmonique de Marseille rendra hommage ce samedi 22 octobre aux musiques de films du célèbre cinéaste marseillais d’adoption. Comptant sur les compositions de films des plus grands, à l’instar de Joseph Kosma, Ennio Moriconne… sans oublier Maurice Jarre, Michel Magne, George Delerue, Paul Durand ou encore Jean-Claude Petit, la soirée s’annonce épique. Ce dernier, compositeur de Mayrig et 588, rue Paradis, dirigera lui-même l’Orchestre sur la scène de l’Opéra.

Samedi 22 octobre – 20H

Opéra de Marseille

2 Rue Molière

13001 Marseille



> Détails et billetterie

Que de clichés…

Le festival Photo Marseille investit une vingtaine (21 exactement) de lieux pour apprécier et donner à voir le travail de photographes contemporains. Cinquante photographes ont collaboré pour cette édition 2022 qui se déroule jusqu’au 25 décembre, du Zef à La Plateforme, jusque dans les parcs de la ville.

Parmi la sélection de Gomet’, on retrouve l’exposition de diapositives du britannique Lee Shulman The anonymous project, qui a capturé des moments de vie, du quotidien et célèbre la richesse de la vie à deux (ou à plusieurs).

Pour les âmes sensibles aux natures mortes revisitées, ou, oserait-on dire, aux vanités contemporaines, l’exposition Embouteillages, du photographe parisien installé à Marseille Ludovic Alussi est plus que recommandée. On note aussi Learning from Los Angeles, des photographes François Bellabas, Marina Gadonneix, Nicolas Giraud et Olivier Cablat qui cristallisent les dessous des mythes hollywoodien et de la Californie.

Festival Photo Marseille

13 octobre – 25 décembre 2022

> Le programme complet

La voie est libre pour la dixième fois cette année !

La Corniche de nouveau libérée des voitures ce dimanche… pour la dixième fois cette année ! De 10h à 18h, la « plus belle avenue » de Marseille sera piétonnisée et dédiée aux mobilités actives. Cette journée, qui n’est presque plus à présenter, sera encore une fois riche en animations : ateliers de loisirs créatifs des plus petits aux plus grands, concerts (jazz, musique cubaine et réunionnaise) et performances, food trucks, stations de réparation et de gonflage…

Vous retrouverez au niveau de la plage du Prophète, l’arrivée de la course des 10km pour la mémoire, une séance de yoga est proposée à 10h avant une séance de pilates à 11h.

> Plus de détails