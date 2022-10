Depuis plus de 20 ans, les Forums Biotechno sont organisés dans plusieurs grandes villes de France, avec pour objectif d’informer les doctorants et étudiants en master sur les possibilités de poursuite de carrière à l’issue de leur formation, à les accompagner dans la mise en place de leur projet professionnel et à mettre en place des passerelles entre ces jeunes chercheurs issus du monde universitaire et les professionnels et employeurs du monde économique.

Le 20 octobre, cette rencontre organisée par l’association « Biotechno Marseille » a eu lieu pour la première fois dans la cité phocéenne, soutenue par la Ville de Marseille et le Département Bouches-du-Rhône. L’occasion idéale pour les jeunes scientifiques de la région de s’informer sur les possibilités de carrière après l’obtention de leur diplôme, d’échanger avec des professionnels et ainsi constituer leur réseau. Au programme de cette journée : tables rondes, ateliers et expositions.

Biotechno : tisser le lien entre le monde académique et le milieu socio-économique

« Les doctorants occupent à 95% des postes de cadres dans les milieux dans lesquels ils poursuivent leurs carrières. […] Et on remarque aussi : entre 40 et 45% de jeunes docteurs issus d’Aix-Marseille Université poursuivent leurs carrières en région Provence Alpes Cpôte d’Azur observe Mossadek Talby, vice-président en charge de la formation doctorale et directeur du collège doctoral d’Aix-Marseille Université lors du discours d’ouverture.

Au cours de la journée, les professionnels de diverses structures, principalement du secteur des biotechnologies comme le leader basé à Marseille Innate Pharma, mais aussi Miltenyi Biotec ou EIT Health, partagent leurs parcours scientifiques et professionnels, détaillent leur stratégie de recrutement et répondent aux questions des doctorants.

Avec au total une vingtaine de partenaires, de la start-up à la big pharma en passant par les structures institutionnelles, les jeunes scientifiques ont également pu s’entraîner lors des ateliers dédiés à différents thèmes et pratiques autour de l’emploi : correction de CV, lettre de motivation et simulation d’entretien.

Catherine Laporte, immunologue et responsable de la stratégie institutionelle chez Innate Pharma

L’objectif de l’événement est également de donner aux doctorants, aux ingénieurs et aux étudiants en master des conseils concrets par rapport à l’entrepreneuriat et le financement. Lors de la table ronde « Financements de l’innovation : histoire d’une success story » les participants ont même eu l’opportunité d’échanger avec des personnalités comme Rémi Droller, directeur chez Kurma Partners, groupe européen de capital-risque spécialisé dans le secteur de la santé, et Pierre d’Epenoux, PDG d’Imcheck Therapeutics, l’un des plus beaux représentants de la filière locale en biotechnologie, spécialiste des immunothérapies.

Plu de soixante intervenants et 250 personnes ont participé à cette rencontre, se félicite Nassim Salem, président de l’association « Biotechno Marseille » qui organisait l’événement. Selon lui, des initiatives comme celle-ci sont très appréciées par les jeunes scientifiques. « Ils ne connaissent pas les opportunités après la thèse et là ils se rendent compte que le doctorat et ce qu’ils font au quotidien dans les laboratoires s’applique au monde des entreprises. Et de poursuivre : « C’est de la gestion de projet, c’est du financement, c’est du management d’équipes. Tout ce qu’on fait dans un laboratoire, par exemple pour la recherche d’une protéine pourrait s’appliquer demain dans un projet entrepreneurial et sera valorisable dans le contexte des entreprises ». Le chemin est tracé…

