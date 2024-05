Le célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj s’apprête à dévoiler sa dernière création, Requiem(s), une œuvre qui promet de marquer les esprits et de toucher les cœurs. Conçue spécialement pour le plateau du Grand théâtre de Provence à Aix-en-Provence et l’espace de la Grande halle de La Villette (Paris), cette nouvelle pièce occupe une place singulière dans le répertoire alternatif de Preljocaj, mêlant minimalisme et narration. Le vendredi 17 et le samedi 18 mai, c’est à Aix que débute la tournée de son ballet, avec 19 danseurs.

Baptisée “Requiem(s)”, cette création artistique promet d’offrir aux spectateurs une expérience de danse collective qui transcende les frontières de l’intimité pour toucher le cœur de chacun, quel que soit son public. Pour Preljocaj, la danse est bien plus qu’un simple mouvement : elle possède le pouvoir unique de toucher les âmes, même si « la danse ne peut pas changer le monde, elle a au moins le pouvoir de toucher les êtres humains ».

Angelin Prelcojaj / Crédit : Ballet Prelcojaj

Angelin Preljocaj est un chorégraphe de renommée mondiale, né en France en 1957 et d’origine albanaise. Il a fondé le Ballet Preljocaj, composé de trente danseurs en 1984 à Aix-en-Provence et est célèbre pour son style innovant qui mêle éléments classiques et contemporains. Ses œuvres, acclamées tant par la critique que par le public, explorent une variété de thèmes allant de la mythologie aux questions sociales. Preljocaj est largement reconnu comme l’un des grands noms de la danse contemporaine, sa compagnie de danse tourne dans le monde entier avec près de 120 représentations par an.

Document source : communiqué de presse du Ballet Preljocaj

En savoir plus :

> Réservations possibles sur le site du Grand théâtre de Provence

> L’actualité à Aix-en-Provence