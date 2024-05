Le relais de la flamme olympique a fini en grande pompe à l’Orange Vélodrome de Marseille, le jeudi 9 mai au soir, une séquence conclusive de l’étape du relais à Marseille appelée « célébration » par les organisateurs. Didier Drogba, ancien joueur star de football de l’Olympique de Marseille, a embrasé le chaudron olympique à 19h30. Il était le dernier porteur parmi 189 de la flamme olympique à Marseille (voir tous les noms des porteurs de l’étape marseillaise).

Crédit photo : Jean Yves Delattre

Le relais a débuté à Notre-Dame de la Garde à 8h20 pour finir sur l’esplanade Ganay du Stade Vélodrome où dans le village des partenaires, animations, musiques et spectacles de danse étaient de mise en attendant son arrivée finale.

Animations devant l’Orange Vélodrome pour la dernière étape de la flamme olympique à Marseille (Crédit JYD/Gomet’)

Un moment qui restera gravé dans l’histoire de Marseille un nouveau « à jamais les premiers », cher aux Marseillais depuis la victoire de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions en 1993, puisque Marseille est la première étape du relais de la flamme olympique en France.

Le parcours au Vélodrome

Valentin Rongier, milieu de terrain et capitaine de l’Olympique de Marseille, a porté la flamme dans l’enceinte du Vélodrome. C’était ensuite au célèbre rappeur marseillais Soprano de porter la flamme sur le toit du Vélodrome comme s’il allumait le stade tel le chaudron olympique. “Il est en feu Soprano ce soir ! ”, lance un animateur en référence à l’un des titres phare du rappeur qui s’est produit la veille sur le Vieux-Port à l’occasion de la grande soirée organisée à l’occasion de l’arrivée du Belem.

Didier Drogba dernier porteur de la flamme olympique à Marseille jeudi 9 mai (Crédit Gomet’/JYD)

Didier Drogba a clôturé ces deux journées de festivités à Marseille en allumant donc le chaudron olympique, avant la nouvelle étape de la Flamme à Toulon dans le Var vendredi 10 mai. L’international Ivoirien de football est passé dans une haie d’honneur mise en place avec les spectateurs ornés de petits drapeaux aux couleurs de la ville.

Benoît Payan, le maire de Marseille et Martine Vassal, la présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et du Département et renaud Muselier, le président de la Région Sud étaient présents pour ce grand moment de communion célébrant la fin du relais de la flamme dans la cité phocéenne et deux journées exceptionnelles pour le territoire.

Les présidents des collectivités locales avec Didier Drogba (Crédit JYD/Gomet’)

