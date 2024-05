Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Festi-Rando à Aubagne



Le 15e Festival de Randonnées en Pays d’Aubagne se déroulera du 10 au 12 mai, célébrant ainsi un anniversaire spécial en invitant les amoureux de la nature à découvrir les trésors cachés de la région. Depuis 2009, cet événement offre un programme varié et enrichissant chaque année.

Une soirée quiz et des sentiers à la Font de Mai seront au rendez-vous. Accompagnés par des animateurs dynamiques, les participants de tous âges pourront profiter d’une randonnée conviviale jusqu’à la vigie du Régagnas. Au cours de cette expérience, ils auront l’occasion de participer à des jeux divertissants tout en admirant des vues panoramiques et en découvrant la nature environnante.

Du 10 au 12 mai



Pays d’Aubagne et de l’étoile



> Informations et inscriptions

Les Rencontres Anisées du Château des Creissauds – Maison Ferroni

Les Rencontres Anisées auront lieu les 13 et 14 mai au château des Creissauds à Aubagne. Cet événement ouvert à tous propose un week-end dédié à explorer le domaine et l’univers des anisés. Au programme le samedi 13 mai de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h30, vous pourrez profiter de la guinguette des Anisés et des cocktails au bar la Prairie.

Diverses activités seront proposées, telles que des visites botaniques, des visites gratuites du château des Creissauds, des visites de la distillerie, des ateliers pour créer votre propre pastis, des ateliers cocktails, des activités gratuites pour les enfants, des masterclass animées par Guillaume Ferroni, ainsi qu’un rituel de l’absinthe à 18h30.

Des terrains de pétanque seront disponibles, et des activités spéciales pour les enfants comme des ateliers origami, des jeux de piste et des coloriages seront organisées. Des buvettes et des food trucks seront présents pour animer le site tout au long du week-end.

Samedi 11 et dimanche 12 mai



Château des Creissauds

44 impasse de la Badiane

13400 Aubagne-en-Provence

Festival Lou Mirabéou

Venez participer au festival Lou Mirabéou les 11 et 12 mai 2024 aux Pennes Mirabeau pour une expérience familiale immersive dans l’époque médiévale, organisée par l’Association La Porte des Étoiles. Cavaliers, fauconniers, conteurs, musiciens et bien d’autres vous invitent à un voyage temporel enchanteur que vous n’oublierez pas de sitôt.

Au programme : délices des danses, mélodies ensorcelantes, jeux divertissants, épreuves de courage, défis d’habileté, spectacles de rue captivants et les incontournables du festival : la redoutable catapulte à bonbons, le tournoi de chevalerie, le traditionnel défilé au banquet de la Taverne, et le spectacle nocturne.

Samedi 11 et dimanche 12 mai de 10h à 18h



Chemin de la Ferme

13170 Les Pennes-Mirabeau

Festival Insane

L’Insane Festival est de retour à Apt sur 4 jours pour sa 8ème édition. Cet événement se distingue par ses artistes avant-gardistes et son ambiance dynamique, attirant une diversité de participants passionnés de musique. Sa programmation éclectique explore des genres variés, offrant une expérience musicale riche en découvertes.

L’événement se veut immersif, avec des installations artistiques et des performances de rue, invitant les festivaliers à plonger dans une atmosphère créative. Niché dans le cadre naturel somptueux d’Apt, le festival marie musique, art et environnement, soutenu par des initiatives durables telles que le covoiturage et le recyclage. En somme, l’Insane Festival offre une expérience unique et mémorable, alliant audace artistique, immersion et respect de la nature.

Du 8 au 11 mai 2024



Plan d’eau d’Apt

8440 Apt



> Programmation et inscriptions

Passage de la Flamme Olympique à Cassis dimanche !



La veille, le samedi 11 mai, la Ville de Cassis, en collaboration avec les associations sportives locales, organise un village Olympique offrant une variété d’activités telles que l’escalade, le football, le tennis, le rugby, et bien d’autres. Un feu d’artifice aux couleurs de l’olympisme illuminera le ciel samedi soir.

Les membres du conseil municipal des jeunes accompagneront les enfants souhaitant participer au défilé du dernier porteur de la flamme, menant du centre culturel au solarium Charles de Gaulle. Au solarium, une démonstration de breakdance, une discipline nouvellement ajoutée aux Jeux olympiques, sera présentée, suivie d’un concert de la « Bande à Part ». Un grand écran diffusera en direct le parcours de la flamme olympique, et la Patrouille de France clôturera l’événement en colorant le ciel de Cassis en bleu, blanc et rouge.

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2024



Ville de Cassis

Festival de la Camargue

À l’approche du printemps, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône refait son apparition. Du 8 au 12 mai, plongez-vous dans un environnement unique et une nature exceptionnelle. Cette édition spéciale, marquant les 120 ans de Port Saint Louis du Rhône, aura pour parrains Francis Hallé, éminent botaniste, et Alexandre Caizergues, quadruple champion du monde de Kitesurf.

Une fois de plus, le programme réserve de multiples occasions de se retrouver et d’échanger autour d’événements marquants. Voyage, rêverie, admiration, apprentissage, découverte, dégustation, compréhension… tout est au rendez-vous ! Ne tardez pas à réserver votre visite pour cette édition dans ce territoire qui nous passionne et nous rassemble.

Du 8 au 12 mai 2024



Port-Saint-Louis-du-Rhône



> Programme et réservations