Pour le 10e numéro de Data Room, notre « fast checking comptable et fiscal de la start-up avant le grand décollage », nous recevons Solena Canale Parola directrice et cofondatrice de Cearitis. Sa start-up spécialisée dans le traitement biosourcé contre les maladies liées aux ravageurs arboricoles. La société, créée en 2020, se développe fortement depuis son siège d’Aix-en-Provence en France et vise désormais de nouveaux produits et le marché étranger.

Solena Canale Parola dans la Data Room (Crédit Gomet’)

La société prépare une levée de fonds. C’est justement en lien avec cette opération que Solena Canale Parola interroge notre expert Matthieu Capuono, le directeur associé du cabinet Crowe Ficorec : « Qu’est-ce que les BSPCE et comment les mettre en place ? »

Data Room c’est tous les 15 jours, un check up d’une start-up avant le grand décollage. Go !

Liens utiles :



