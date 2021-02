C’est un un petit changement qui en dit long sur la stratégie et la volonté du mandat du président d’Aix Marseille Université (AMU), Eric Berton. Celui qui dirige la plus grande université francophone (80 000 étudiants) a en effet annoncé en janvier 2021 lors de ses voeux au personnel d’AMU le changement de signature inscrite sous le logo d’AMU. La « base line » devient « socialement engagée et remplace la mention « Initiative d’excellence » qui avait été inscrite en 2016 lors de la pérennisation de l’initiative d’excellence.

« Alors que la nouvelle mandature du Président Eric Berton est caractérisée par une politique sociale et solidaire ambitieuse, faisant du bien-vivre ensemble une valeur fédératrice, nous avons souhaité que l’identité visuelle d’AMU incarne cette valeur » explique l’université métropolitaine. « Hautement symbolique, ce changement traduit l’ambition d’AMU d’améliorer la qualité de vie et de travail sur tous les sites, pour ses étudiants et ses personnels. »



Eric Berton que nous avons interrogé (voir la vidéo ci-dessous) estime que la nouvelle signature résume bien « l’impact global » d’Aix Marseille université à travers toutes ses politiques. Un engagement d’autant plus important qu’il intervient alors que l’épidémie de Covid-19 reste une menace permanente. Les campus d’Aix Marseille Université ont rouvert ce lundi leur porte en présentiel ce lundi 8 février mais sous des contraintes sanitaires strictes.

Les couleurs des éléments graphiques symbolisent les éléments naturels du territoire : le bleu de la mer Méditerranée, thématique de recherche d’excellence et différenciante du territoire, et le jaune du soleil, caractéristique du bassin méditerranéen.

La nouvelle signature d’Aix Marseille université : « Socialement engagée »

L’inclusion et la solidarité comme valeurs fondamentales



Une université socialement engagée, c’est avant tout une université inclusive pour toutes et tous, notamment pour les personnes en situation de handicap, mais aussi en faveur de l’égalité femme-homme et pour la lutte contre toutes les discriminations.

Une université socialement engagée, c’est également bâtir un cadre de vie propice à l’épanouissement de chacun et offrir un environnement sain, basé sur l’entraide et la solidarité, permettant à quiconque de bénéficier des ressources nécessaires pour évoluer sereinement au

sein d’AMU, en parcours pédagogique, en situation de travail ou en usage de loisirs (accès aux sports et à la culture pour le grand public).

