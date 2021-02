Share on Facebook

L’agence d’urbanisme et d’architecture Vezzoni & Associés a diffusé lundi 8 février sur son site internet une vidéo explicative du projet qu’elle a soumis à la Région Sud dans le cadre du concours lancé pour la réalisation de la cité scolaire internationale. Un projet qui n’a pas été retenu puisque c’est finalement le groupement emmené par Bouygues et les architectes Rudy Ricciotti et Roland Carta qui a été choisi.

Dans la vidéo Corinne Vezzzoni commente elle-même la proposition de son cabinet et affirme sa volonté de bâtir une « cité scolaire fidèle à l’image de Marseille, ouverte sur l’horizon, accueillante et protectrice aux visiteurs. »

