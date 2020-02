Au-delà de la multitude de façons qu’ont aujourd’hui les citoyens de se mobiliser pour l’environnement sans s’appuyer sur une organisation préexistante, en quoi le numérique participe-t-il aujourd’hui à une mue des associations écologiques ? Et si ce qu’on appelle les « communs », en particulier numériques, pouvaient être les vecteurs de mobilisations nouvelles, mêlant les organisations et les citoyens engagés sur les thématiques environnementales ?

Le Digital Society Forum vous invite à partager vos expériences autour de ce thème d’actualité mardi 11 février à La Fabulerie de 18h à 20h.

Renaud Francou, ex-chef de projet à la FING, introduira cet atelier par un cadrage académique. Valérie Segretain, Présidente de l’entreprise Positive Customer, et Marianne Domeizel,Vice-Présidente déléguée au Développement Durable à l’université Aix-Marseille, participeront en qualité de Grand Témoins. Expert ou pas, vous souhaitez réfléchir, partager et identifier des façons de mieux vivre les changements constatés ?

Cette vision croisée entre les experts et « la vraie vie des gens » est ensuite diffusée sur le site web : https://digital-society-forum.orange.com/fr/ et vient compléter les dossiers thématiques.

Repères :

Le Digital Society Forum est une plateforme collaborative qui a pour but de donner à chacun des clés de compréhension pour mieux appréhender notre vie numérique (et la transition). Ce dispositif original initié par Orange a pour vocation d’aider à réfléchir ensemble aux impacts du numérique sur nos vies au quotidien et ses impacts sur la la société en général. Les sujets abordés correspondent aux grands thèmes de la vie quotidienne comme la consommation, le travail, l’apprentissage, la famille ou l’environnement.

Concrètement, les thèmes (il y en a 15 comme : numérique et environnement/ santé et numérique/ travail et numérique / diasporas connectée…) sont définis avec les sociologues des laboratoires de recherche d’Orange (SENSE) et des partenaires académiques en sciences humaines (centres de recherche, Fing…). Ils sont traités sous l’angle de l’impact du numérique sur nos vies. Des dossiers thématiques sont constitués et accessibles sur un site web ouvert à tous. Afin de confronter la vision des chercheurs à celle de toutes et tous, des ateliers participatifs publics sont organisés dans les territoires et font émerger des propositions d’adaptation aux changements induits par le numérique.

