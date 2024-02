La bibliothèque Les Méjanes rouvrira partiellement ses portes à partir du 19 mars 2024.

En rénovation depuis le 3 octobre 2023, la nouvelle bibliothèque aixoise devrait être livrée en 2026. Le projet vise à repenser intégralement les services d’accueil et les espaces pour les rendre plus accessibles et conviviaux.

La mairie d’Aix annonce que la première phase de travaux a permis de déplacer l’entrée principale vers la rue des Allumettes et le transfert de l’accueil et des inscriptions dans le bâtiment nord-est. Pour permettre l’ouverture partielle de la bibliothèque aux visiteurs, de nouveaux meubles ont été mis en place, et l’éclairage et la signalétique ont été changés.

À noter que le standard téléphonique a repris son service depuis mardi 6 février. Les Aixois ont la possibilité de joindre le secrétariat du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h au 04 42 91 98 88.

