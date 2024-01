« Quand on est né là-bas, c’est foutu, rien ne vous dit plus » Sophie Joissains cite Paul Cézanne pour dire tout son attachement à la ville dont elle conduit les destinées depuis son arrivée à la tête de la mairie, succédant à sa mère en 2021. « Je suis née à Aix j’ai beaucoup voyagé mais rien n’a jamais égalé » Aix déclare-t-elle durant un discours de voeux de plus d’une heure, mardi 23 janvier lors de ses voeux à la population dans un Grand théâtre de Provence rempli d’habitants et de nombreuses personnalités du territoire. Des maires du pays d’Aix sont là mais les représentants des grandes institutions économiques et académiques et de nombreux acteurs du monde l’entreprise.

Sophie Joissains lors de la cérémonie des voeux 2024 au Grand théâtre de Provence (Crédit Gomet’)

Ces voeux 2024 sont l’occasion pour Sophie Joissains de célébrer la ville d’art et d’eau qui puise ses racines jusqu’à l’Antiquité. « nous portons notre histoire avec fierté et nous allons la perpétuer » affiche fièrement celle qui est également vice-présidente régionale déléguée à la culture. « Aix, nous oblige » affirme-t-elle encore évoquant Mirabeau, Zola et toujours Cézanne dont l’année de célébration se profile à l’horizon 2025.

Car Sophie Joissains ne veut pas mettre sous cloche cette histoire prestigieuse. Elle insiste sur la transmission à travers les investissements dans le patrimoine historique (Bastide du Jas, arènes romaines, etc.) Mais le passage de relais pour les nouvelles générations aixoises passe également par des événements culturels ouvert au plus grand nombre à l’instar de la deuxième biennale qui s’ouvrira au printemps que par des efforts pour tous, dans les quartiers comme dans les écoles où l’expérimentation du port de l’uniforme sera effective dans trois établissements à la rentrée 2024. « Il s’agit de maintenir le creuset de l’égalité des chances en gommant la différence entre les élèves » observe la maire d’Aix.

Sophie Joissains : des projets durables pour perpétuer « l’excellence »

Pour perpétuer son excellence, la commune porte de nombreux projets que la première magistrate évoque tout à tour, qu’il s’agisse de la grande opération rénovation du “Faubourg” dans le périmètre du cours Sextius qui va s’étaler jusqu’en 2029, en passant par les investissements en rénovation urbaine à Encagnane, le chantier de la plaine nature Carcassonne, ceux de La Duranne ou encore de la Méjanes-Allumettes.

Pour encadrer toutes ces actions, Sophie Joissains livre sa vision : « le développement de la ville de demain doit être raisonnable et durable en encadrant le développement urbain afin qu’il soit moins consommateur d’espace, plus respectueux du patrimoine végétal » notamment. Sophie Joissains appelle de ses voeux la ville du « quart d’heure » accessible en mobilité douce avec des commerces de proximité. Elle actionne les leviers de la politique municipale pour la mettre en oeuvre : politique cyclable et promotion du transports publics, préemption des baux commerciaux, chemins ruraux rénovés. Les habitants sont invités à s’exprimer sur le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal à partir de février lors des réunions organisées dans le cadre de l’enquête publique

Outre, la sobriété dans la consommation des espaces, Sophie Joissains affiche sa volonté d’économie dans les consommations énergétiques. Le confort thermique, les énergies solaires, la géothermie sont mobilisées. Un développement plus durable qui n’exclut pas des investissements nouveaux comme sur le campus de la Pauliane ou à l’Arbois avec de nouveaux bâtiments financés par la Métropole Aix Marseille Provence. Cette dernière institution continue d’être décriée par Sophie Joissains : cette métropole est trop grande, a trop de compétences et est trop endettée pour être réellement au service des habitants maintient-elle en substance, en se félicitant que sa commune récupère la gestion de ses équipements culturels et sportifs.

Aix, ville d’eau et d’art, ville de sport rappelle Sophie Joissains également avec un point d’orgue cette année : le passage de la flamme olympique. Un parcours de 5km le 9 mai qui s’achèvera sur le cours Mirabeau, comme un symbole de l’histoire qui se perpétue au pied de la Sainte-victoire.

