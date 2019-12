Dans la ligne droite de son projet environnemental « Une Cop d’avance », la Région Sud organise les 16 et 17 décembre prochains deux journées consacrées à la transition écologique et à l’économie circulaire. « La Région est engagée dans un programme d’une ampleur inédite pour relever le défi de l’urgence climatique. À travers ces deux journées de la transition économique et écologique des territoires et des entreprises, construisons ensemble, à partir des meilleures expériences, de nouvelles perspectives de développement pour une cop d’avance », écrit le président de Région, Renaud Muselier dans son invitation.

Une trentaine d’acteurs locaux au « village des solutions »

Les entreprises et associations du territoires seront mises à l’honneur avec l’installation d’un « village de solutions » à l’Hôtel de Région. Il accueillera une trentaine de stands d’acteurs aux initiatives innovantes dans le domaine écologique (écoconception recyclage, efficacité énergétique, économie de la fonctionnalité, économie collaborative, écologie industrielle et territoriale responsabilité sociale des entreprises…).

Dans l’après-midi du 16 décembre, Renaud Muselier présidera une table ronde en présence, d’Arnaud Leroy, président de l’Ademe, de l’acteur Samuel Le Bihan, fondateur de l’association Earthwake, du député François-Michel Lambert, président de l’Institut national de l’économie circulaire, de Guilhem Isaac Georges, directeur RSE de la CMA CGM et de Christine Leuthy Molina, directrice régionale Sud de Citeo. Enfin, pour clôturer cette journée, un prix sera remis au lauréat du challenge « Plan climat entreprise ».

Objectif zéro plastique en méditerranée

La deuxième journée sera consacrée à la gestion des déchets dans les territoires touristiques en Méditerranée. Co-organisée avec le cluster EA éco-entreprises, elle se penchera plus particulièrement sur les retours d’expérience du programme européen Blue Islands visant à éliminer la pollution plastique des mers et des océans.