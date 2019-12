Contre toute attente, le fabricant d’alumine de spécialités Alteo, basé à Gardanne, a informé ce mardi 10 décembre le comité social et économique de l’entreprise de sa décision de déposer auprès du tribunal de commerce de Marseille une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’Alteo Gardanne annonce un communiqué de la société. Le tribunal de commerce de Marseille devrait examiner les requêtes d’Alteo lors de son audience du jeudi 12 décembre précise la société.

« La période d’observation qu’ouvrirait celle-ci permettrait de définir les moyens d’assurer la pérennité de l’activité et des emplois » précise la même source. « Alors que le niveau d’activité avait été élevé en 2018 et que les six premiers mois de 2019 s’inscrivaient dans la même tendance, la demande d’alumine de spécialité a brusquement chuté depuis l’été » explique la société.



« La situation s’est encore dégradée ces dernières semaines, entraînant une baisse des ventes en novembre de 30% par rapport à celles du premier semestre. Cette baisse a des conséquences significatives sur la trésorerie de la société dont les recettes diminuent et les stocks augmentent. » Alteo souligne au passage « qu’elle doit parallèlement financer les derniers investissements environnementaux nécessaires au respect des prescriptions réglementaires » liées aux rejets extérieurs.