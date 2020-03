Avec l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en France, une faible participation au premier tour des élections municipales était attendue sur tout le territoire national. Cela s’est confirmé dans les Bouches-du-Rhône, où seulement 37% des électeurs inscrits se sont déplacés dans les urnes. C’est 24 points de moins que lors des élections municipales de 2014, où la participation s’était fixée à 61,1% sur l’ensemble du département.

La participation dévisse de 21 points à Marseille par rapport à 2014

Avec 32,76 %, le taux de participation à Marseille est inférieur de quatre points à la moyenne du département. Il est également inférieur de 21 points à la participation enregistrée lors des élections municipales de 2014, où il s’était fixé à 53,53 % (et 57,74 % en 2008), une conséquence directe de l’épidémie de coronavirus. De fortes disparités existent entre les secteurs, avec des niveaux de participation à Marseille qui oscillent en 40,66 % dans le 1-7 contre 27,30 % dans le 15-16.

Taux de participation au premier tour de l’élection municipale à Marseille selon les secteurs :

> Secteur 1-7 : 40,66 %

> Secteur 2-3 : 29,41 %

> Secteur 4-5 : 38,6 %

> Secteur 6-8 : 37,12 %

> Secteur 9-10 : 31 %

> Secteur 11-12 : 31,51 %

> Secteur 13-14 : 28,06 %

> Secteur 15-16 : 27,30 %

A Marseille : de 15,94% dans le 15e à 50,51% à Bompard

Ainsi, le secteur 15-16 se révèle être celui où les personnes inscrites sur les listes électorales se sont le moins déplacées aux urnes. La participation tombe même à 15,94 % dans le bureau de vote n° 1581, dans le quartier de Kallyste (15e arrondissement), ou encore à 17,87 % au bureau de vote 1587 dans le quartier de la Rougière (15e arrondissement, où seuls 327 votants ont été recensés sur les 1830 inscrits. A l’inverse, quelques bureaux franchissent péniblement le seuil des 50 % de votants. C’est le cas du bureau 771 dans le quartier Bompard (7e arrondissement) avec 50,51 % de participation, ou encore du bureau n° 501 dans le 5e arrondissement (50,41 % de participation).

Aix également concernée, de même que toutes les communes

A Aix-en-Provence, la participation est également en chute de 20 points par rapport à il y a six ans. De 59,03 % en 2014, elle s’est fixée à 35,59 % lors du premier tour de l’élection municipale dans la cité du Roi René. Parmi les trois plus grandes villes du département, c’est finalement Arles qui s’en tire le mieux, avec un taux de participation de 46,58 % soit un recul de 17 points par rapport à 2014, date à laquelle 63,29 % des électeurs s’étaient déplacés. Toutefois, la palme de la participation dans les Bouches-du-Rhône revient à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, à côté d’Aix, où 837 électeurs sur 1037 inscrits se sont déplacés aux urnes – soit un taux de participation de 80,71 %.

Dans ce classement se distinguent également les communes de Saintes-Maire-de-la-Mer, Maussane-les-Alpilles, ou encore Port-Saint-Louis-du-Rhône, dont les taux de participation s’élèvent respectivement à 76,11, 69,9 et 67,08 %. De manière générale, les taux de participation enregistrés dans les petites communes du département ont été globalement plus forts que dans les grandes agglomérations. Avec un taux de participation de 33,24 %, Marignane se classe parmi les plus mauvais élèves du département, tout comme les communes de Rousset (33,22 % de participation) et de Saint-Andiol (31,39 %) – où seuls 831 des électeurs inscrits sont allés voter.

