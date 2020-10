Les Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM), qui recrutent en urgence, ont admis dix patients supplémentaires atteints du Covid-19 dans leurs services ce jeudi 22 octobre, annonce leur point quotidien. En tout, ce sont donc 187 patients qui sont enregistrés à ce jour dans les établissements de l’AP-HM. Soit le chiffre le plus élevé depuis le rebond de cet été.

187 patients dont 51 en réanimation

A titre comparatif, le 15 septembre, on comptait 135 patients, et le 15 octobre 157. En l’espace d’une semaine, il y a eu une augmentation de 30 patients et ce malgré le durcissement des mesures sanitaires. Conséquence : il ne reste que 25 lits disponibles sur les 211 que l’AP-HM a réservé aux patients atteints du Covid-19 selon une note publiée le 30 septembre. Du côté des services de réanimation, le flux est beaucoup plus tendu. En se basant sur les chiffres de cette même note, on remarque qu’il ne reste plus qu’un lit de disponible. Aujourd’hui, sur les 186 patients hospitalisés pour Covid-19, 51 se trouvent en réanimation or l’AP-HM, ne dispose que de 52 lits en réanimation réservés au Covid.

48% des services de réanimation occupés par des patients Covid dans la région

Néanmoins ces chiffres ne permettent pas à eux seuls de rendre compte de la propagation du virus à Marseille. L’AP-HM procède à des transferts : « Des transferts inter-établissements sont effectués régulièrement pour éviter la saturation de nos réanimations » explique-t-on. De même, d’autres hôpitaux, privés et publics, au sein de la ville et du département. Par conséquent, «l’interprétation des chiffres de l’AP-HM doit donc se faire au regard des chiffres départementaux et régionaux », est-il écrit.

Selon les chiffres de l’Agence Régionale de la Santé, sur un total de 371 lits en réanimation réservés au Covid dans la région Sud (la capacité initiale était de 305, 20 lits supplémentaires ont été ajoutés cette semaine selon les chiffres de l’ARS), 342 sont occupés contre 315 la veille (chiffres communiqués lundi 19 octobre) et 28 sont donc disponibles. Les patients atteints de Covid-19 de la région Sud occupent désormais, toujours la même source, 48% des services de réanimation en milieu hospitalier. Ce chiffre atteint un peu plus de la moitié (53%) dans le seul département des Bouches-du-Rhône.

