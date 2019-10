Tout le monde a besoin du soutien des plus expérimentés. En juin 2018, la CCI Marseille Provence a créé Tandem, un hub de mentors pour accompagner les personnes à la recherche d’un emploi. Un an plus tard, les résultats sont au rendez-vous : « On a atteint des taux de retour à l’emploi de plus de 70 % contre 30 % classiquement », affirme Fabrice Alimi, vice-président de la CCIMP délégué à l’emploi et à la formation. Fort de ce joli score, il a annoncé lors de la première journée du Salon des entrepreneurs qui se tenait à Marseille mardi 22 octobre le lancement du « deuxième step » de Tandem : des mentors pour les porteurs de projet et créateurs d’entreprises.

Le mentorat augmente le taux de survie des entreprises

Ici encore, la CCI s’appuie sur des statistiques encourageantes. « Dans d’autres pays francophones, le mentorat permet d’arriver à un taux de survie des entreprises de 75 % contre 35 % habituellement », avance Fabrice Alimi. Le programme Tandem ne prétend pas non plus réinventer ce qui existe déjà. Les incubateurs, les accélérateurs, les associations… de nombreuses structures du territoire proposent déjà ce type d’accompagnement : « Avec ce hub, on veut mettre en commun les dispositifs existants pour faire naître une communauté de mentors et créer du lien entre tous ces parcours. On veut rendre viral l’usage du mentorat », explique Fabrice Alimi. Tout juste engagé, cette nouvelle phase a réuni 11 structures partenaires. Parmi elles, Initiative Marseille Métropole applique déjà cette technique mais souhaite le faire monter en puissance : « Suite à un prêt d’honneur, 90 % des entrepreneurs accompagnés d’un mentor passent les 3 ans contre 70 % sans soutien. Grâce au hub, on souhaite passer de 1/3 des projets mentorés à 1/2 », annonce Jean-Marc Rouquerol, le directeur de Marseille Initiative. Pour Murielle Bernard-Reynaud, la directrice du Carburateur, les mentors sont aussi « des apporteurs d’affaires même si ils ne doivent pas être des clients directs pour éviter toute dépendance ». L’efficacité du mentorat n’est plus à démontrer mais il doit davantage se structurer dans la région.

Une plateforme de mise en relation pour créer les tandems

Dès le début du Hub du mentorat, le Conseil départemental et la Métropole ont soutenu financièrement à hauteur de 50 000 euros chacune l’initiative. Mais les collectivités veulent aller plus loin quitte à remettre au pot : « La première année nous a permis de nous roder. Maintenant, nous sommes prêt à réinvestir pour créer une plateforme du mentorat plus efficace », annonce Gérard Gazay, le vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône délégué à l’Emploi. Cette nouvelle plateforme de « matching » doit faciliter la mise en relation entre mentors et mentorés, le suivi général de l’action et de ses résultats. Elle sera lancé à la fin du mois d’octobre. Martial Alvarez, vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence délégué à l’emploi veut élargir encore plus le hub du mentorat : « Pour cette deuxième étape, il va falloir sortir du seul périmètre marseillais pour embrasser toute la Métropole », estime-t-il. Pour ce faire, Tandem est à la recherche de nouveaux mentors sur l’ensemble du territoire.