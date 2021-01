Les Bouches-du-Rhône ont rejoint les départements français soumis au nouveau couvre-feu dimanche dernier. Le Préfet de Région Christophe Mirmand justifiait alors cette décision en affirmant que « le taux d’occupation des lits en réanimation dans le département des Bouches-du-Rhône est de 89 % ». Pourtant, dans son point de situation chiffré du 12 janvier, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) ne traduit pas la même réalité. En effet, elle annonce 31 patients Covid-19 hospitalisés en réanimation, soit le chiffre le plus bas jamais atteint depuis la mi-septembre.

Point de situation chiffré #COVID19 #APHM



Mardi 12/01, au total 121 patients COVID-19 sont hospitalisés dont

➡ 34 patients COVID en réanimation

➡ 87 patients COVID en hospitalisation et aux urgences



Depuis le 01/08/20, 360 personnes sont décédées de la #COVID19 à l’#APHM. pic.twitter.com/veONcou5to — AP-HM – Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) January 12, 2021

Un décalage entre la réanimation et les contamination

Il faut rester cependant prudent car après une baisse continue depuis la mi-novembre, le 24 le chiffre des hospitalisations reste sur un plateau assez haut entre 100 et 120 patients depuis la fin décembre. De plus, en septembre dernier, le professeur Dominique Rossi, président de la commission médicale d’établissement, expliquait qu’il y a « un décalage de dix à quinze jours entre la contamination d’un patient et son arrivée en réanimation ». Les chiffres actuels de l’AP-HM sur les réanimations ne reflètent donc pas l’importance actuelle des contaminations. D’autant plus que sur le chiffre global des hospitalisations des patients Covid, le 12 janvier atteint un niveau jamais égalé depuis plus d’un mois. Pour rappel, le taux d’incidence au 8 janvier dans le département était de 225 contre 207 au 3 janvier.

