Pas d’affolement dans les hôpitaux marseillais, c’est le message envoyé par l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) lors de sa conférence de presse du 29 septembre. La deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 particulièrement virulente dans les Bouches-du-Rhône, classées en zone d’alerte maximale, est pour l’instant « maitrisée dans le calme et la sérénité », assure le président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HM Dominique Rossi. Actuellement, 168 patients Covid sont hospitalisés dans les hôpitaux marseillais dont 43 en réanimation. « Un chiffre à peu près stable aujourd’hui », indique Jean-Olivier Arnaud, le directeur général de l’AP-HM qui en comptabilisait 177 la veille dont 50 en réanimation. Les chiffres sont même en légère baisse donc mais l’hôpital ne crie pas victoire pour autant : « Cette stabilisation doit se confirmer sur une quinzaine de jours pour être significatifs », prévient le Pr Rossi qui explique que l’hôpital « doit anticiper tous les scénarios » et surtout le pire pour être prêt en cas d’accélération de l’épidémie.

Bataille de chiffres entre épidémiologiste et réanimateur

Sur la guerre des chiffres qui oppose l’AP-HM et le Pr Raoult qui accuse ses confrères d’envoyer des « messages alarmistes qui ne reflètent pas la réalité », Dominique Rossi tient à expliquer qu’il y a « un décalage de dix à quinze jours entre la contamination d’un patient et son arrivée en réanimation (…) Il peut donc y avoir un taux d’incidence qui fléchit mais le nombre de personnes en réanimation de baisse pas tout de suite ». Il estime que deux visions s’opposent ici sans pour autant se contredire : « Chacun voit les chiffres à travers sa lorgnette, l’un en tant qu’épidémiologiste, l’autre en tant que réanimateur », analyse-t-il.

Pour l’AP-HM, toute la difficulté est désormais de jongler avec la nouvelle vague de patients Covid et les activités habituelles : « Nous accueillons tout le monde », rappelle avec insistance Jean-Olivier Arnaud. Pour l’heure, très peu d’opérations ont été déprogrammées, « une petite dizaine », selon le directeur de l’AP-HM. « Nous sommes sur une ligne de crête entre l’activité Covid et et l’activité courante qu’il faut adapter au quotidien », avance Dominique Rossi.

Des vagues successives attendues pendant plusieurs mois

Cet exercice délicat pourrait bien s’installer sur le long terme selon Lionel Velly, anesthésiste-réanimateur à la Timone : « Nous voyons bien que nous sommes sur des marées montantes et descendantes qui s’enchaînent et cela va être notre quotidien pendant des mois. Il y aura sûrement des vagues successives et nous devrons nous adapter en jonglant avec les lits », prévient-il. Actuellement, le département des Bouches-du-Rhône dispose de 342 lits de réanimation et 120 patients Covid les occupent.

ARS : « L’apparente diminution de la semaine dernière semble se tasser »

« La croissance est pour l’instant lente mais marquée », explique Anthony Valdez, le directeur des soins de l’agence régionale de santé. L’ARS doit très prochainement communiquer les nouveaux taux d’incidence sur la région et le département. En attendant la publication des chiffres exacts, Anthony Valdez ne cache pas son inquiétude : « On reste sur des niveaux très élevés, bien au-dessus des seuils d’alerte. L’apparente diminution des contaminations de la semaine dernière semble se tasser », avance le représentant de l’ARS. Du côté des décès, l’AP-HM relève également une accélération depuis cet été. Les hôpitaux de Marseille en ont enregistré 24 entre le 15 août et le 15 septembre et le même nombre sur les quinze derniers jours : « Donc, on voit bien qu’il se passe quelque chose », avoue Jean-Olivier Arnaud.

