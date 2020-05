Toujours dans la tourmente à cause de l’effondrement de la consommation de l’acier, ArcelorMittal tente de repousser l’extinction de ses hauts-fourneaux à Fos-sur-Mer. Alors que l’usine avait annoncé le 20 mars dernier, la mise sous cocon de l’usine pour juin, le groupe sidérurgique apporte un peu d’espoir aux salariés du site dans un nouveau communiqué daté du mercredi 13 mai : « Nous travaillons pour maintenir le deuxième haut-fourneau en fonctionnement jusqu’en juillet et au-delà », annonce-t-il. Une preuve de bonne volonté face à la pression des élus locaux qui ont multiplié les courriers au gouvernement pour demander des comptes à ArcelorMittal.

Un communiqué pour rassurer

Pour autant, la partie reste loin d’être gagnée pour les 2 500 salariés du site. Dans son communiqué, la direction tente de rassurer « Nous espérons que nos efforts permettront de maintenir durablement un haut-fourneau en production », avance Bruno Ribo, le directeur d’ArcelorMittal Méditerranée, avant d’ajouter : « je remercie nos équipes pour leur implication exceptionnelle dans cette période » sans pour autant leur promettre un avenir radieux. « Nos marchés du sud de l’Europe sont en effet sévèrement touchés par la crise, qui sera profonde et durable », prévient AreclorMittal.

ArcelorMittal réclame le soutien des pouvoirs publiques

Cette nouvelle communication s’inscrit plutôt dans les négociations entamées avec l’Etat pour recevoir une aide publique : « Dans ce contexte sans précédent, notre industrie aura besoin du soutien que pourront leur apporter les politiques publiques de relance et d’accompagnement aux niveaux européen, national et régional », glisse ArcelorMittal.



Pour les salariés du site, le déconfinement n’a pas changé grand chose car ils ont adopté un plan de continuation de l’activité adapté à l’épidémie depuis le mois de mars et « Nous maintenons ce niveau de vigilance élevé au-delà du 11 mai. Ainsi, le travail à domicile reste la règle dans tous les cas où il est possible », précise la direction.

