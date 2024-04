Le rue Yves Chapuis, dans le quartier de la Blancarde à Marseille, se munit d’une Maison du vélo. Initié et soutenu par la mairie des 4ème et 5ème arrondissements et inauguré le samedi 20 avril, ce lieu se veut ouvert à tous autour des différentes pratiques du vélo. Il est composé de trois associations marseillaises (Excelsior, Cyclotopia et le Collectif Vélos en Ville) qui œuvrent à développer, dans une complémentarité d’actions, la pratique du vélo sur Marseille et dans la région. Cet espace est imaginé comme un lieu de vie, de partage et d’apprentissage autour du vélo.

« La mairie des 4ème & 5ème arrondissements et les associations Excelsior, Cyclotopia et Collectif Vélos en Ville vous invitent samedi 20 avril, de 11h à 17h, à l’inauguration de la Maison du Vélo Marseille Blancarde, un nouveau lieu inter-associatif autour des différentes pratiques du vélo. », expliquait la mairie des 4ème et 5ème arrondissements sur son site internet.

Ce samedi, de 11h à 17h se sont déroulés des présentations des différentes activités et associations du lieu, des ateliers d’auto-réparation, des essais de home-trainer, des jeux de société collaboratif, de la sensibilisation à la sécurité routière et une présentation de la bibliothèque cycliste.

Inauguration de la Maison du Vélo (crédit photo : Didier Jau sur X)

« Ce matin nous avons inauguré la Maison du Vélo à la Blancarde. Un nouvel équipement de proximité au service des habitants du 4ème et 5ème arrondissements. Bravo aux associations Cyclotopia, au Vélo Club Excelsior Marseille et au Collectif Vélo en Ville pour leur implication. », s’est exprimé Didier Jau, maire de secteur, sur le réseau social X.

Invitation à l’inauguration (mairie du 4ème et 5ème arrondissements de Marseille) (crédit photo : mairie du 4ème et 5ème arrondissements)

« Je suis très heureux de cette ouverture de la Maison du Vélo ! Elle marque l’ancrage de l’usage du vélo dans le quotidien des Marseillaises et des Marseillais. En effet, elle ne naît pas aujourd’hui sans raison. Les Marseillaises et les Marseillais sont de plus en plus nombreux à monter sur une bicyclette pour leurs déplacements et le vélo doit continuer à se banaliser et à prendre toute sa place. La Maison du Vélo participera au renforcement de ces pratiques. Son emplacement aussi n’est pas anodin. Tout autour de ce lieu il y a la gare de la Blancarde qui réunit le train, les deux lignes de tramway, le métro. L’exemple même de la multi-modalité. Ce qui en fait l’une des portes pour l’entrée dans le centre-ville en modes doux de déplacements. », confie Didier Jau.

