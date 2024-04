La flamme olympique arrive à Marseille à bord du Belem, le 8 mai prochain et pour fêter cet événement historique, un concert gratuit est prévu avec à l’affiche des artistes 100% marseillais : Soprano et Alonzo. Les deux anciens membres du groupe de rap Psy4 de la rime vont se produire devant environ 45 000 personnes sur une scène flottante installée pour l’occasion sur le Vieux-Port a annoncé le 3 avril Coca-Cola, sponsor du relais de la flamme. La Ville de Marseille se prépare également à accueillir les épreuves olympiques de voile et dix matchs du tournoi olympique de football des Jeux Olympiques 2024.

Entre le 8 mai et le 27 août, six autres concerts sont prévus dans différentes villes de France pour célébrer le passage de la flamme olympique dans le cadre de l’opération de Coke Studio. Parmi les artistes au programme, le rappeur Lujipeka et la rappeuse Chilla à Rennes le 1er juin, ou encore les chanteuses Santa et Bianca Costa à Saint-Etienne le 21 juin, jour de la Fête de la musique. Pas besoin de réservation pour le concert marseillais mais pour les autres, il faudra obtenir des billets gratuits via l’application du sponsor.

