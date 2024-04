Le chef Sylvain Touati prend de la hauteur et s’installe dans les plus belles cuisines de la ville, celles du Sofitel Marseille Vieux Port. « Il fallait un chef Marseillais pour continuer à écrire l’histoire de la restauration de l’hôtel. Celle-ci a été marquée par Dominique Frérard qui l’a pleinement ancrée en Provence. Alexandre Auger en a ensuite esquissé une nouvelle ère (arrivé début 2023, il a depuis décidé de de retourner à Paris, ndlr). Avec le chef Touati, nous jouons à présent les deux cartes : une cuisine résolument liée à notre territoire et dotée d’un zeste de modernité » se félicite Vincent Gaymard, le directeur du site Sofitel-Novotel Marseille Vieux-Port lors d’une présentation à la presse mardi 2 avril.

Vincent Gaymard, le directeur du site Sofitel-Novotel Marseille Vieux-Port et le nouveau chef Sylvain Touati (Crédit Gomet’)

Pour cet « enfant d’Endoume » comme il se plait à le dire, « la cuisine est un trait d’union entre les gens, une façon de vivre. Lorsque des personnes sont autour d’une table, l’instant est comme en suspens. Nous saisissons alors la personnalité de chacun, nous découvrons qui ils sont et nous savourons pleinement le présent.»

Bio express

C’est à l’âge de 23 ans que Sylvain Touati décide de se former à la cuisine et prend la route de la capitale de la gastronomie pour y intégrer le célèbre Institut Paul-Bocuse d’Ecully – nouvellement renommé LYFE, Lyon For Excellence. Diplômé, ce natif de la cité phocéenne fait alors ses premières armes dans les cuisines de grandes tables étoilées, aux côtés de chefs de renom. Il débute à Courchevel, à la Table du Kilimandjaro, deux étoiles au Guide Michelin, où il intègre la Brigade du chef Glenn Viel. Il rejoint par la suite l’Hostellerie du Chapeau Rouge, Maison doublement étoilée à Dijon, aux côtés du chef William Frachot. C’est finalement en 2017 que Sylvain Touati retrouve le Marseille de son enfance. La ville, qui a alors amorcé un virage gastronomique, est en pleine ébullition. Il évolue dans les pas du chef étoilé Lionel Levy et parfait son expérience pendant plus de deux ans avant de se voir proposer un nouveau challenge pour aiguiser ses couteaux : l’ouverture de la table des Capucins en tant que chef exécutif. Source : Sofitel Vieux-Port

Révélation des premiers plats de Sylvain Touati au Sofitel mardi 2 avril (Crédit Gomet’)

Aux tables du Sofitel Marseille Vieux Port, le chef Touati veut rassembler autour d’une cuisine provençale alliée à un certain art de vivre à la française. Il désire réunir ses convives des meilleurs produits de la région. Son ambition ? Faire briller l’hôtel, la ville de Marseille et plus globalement la destination afin de faire prendre conscience au monde de la richesse de notre terroir. « Le plus dur, c’est de faire simple » emprunte-t-il avec humilité à Joël Robuchon,



Sylvain Touati a dévoilé depuis le 3 avril ses premières cartes proposées au restaurant Les Trois Forts, à la Brasserie Le Carré ou encore au bar Le Dantès Skylounge avec des recettes et un dressage modernes et une cuisine responsable et engagée. L’aperçu découvert mardi à midi dur la terrasse du Dantès Skylounge donne envie d’y retourner !



Informations et réservations :



Les Trois Forts – Ouvert de 12h00 à 14h30 du jeudi au samedi inclus, et de 19h00 à 21h30 du mardi au samedi inclus.

Réservations au 04 91 15 59 56 ou à l’adresse : lestroisforts@sofitel.com

Brasserie Le Carré – Ouvert du lundi au dimanche, de 09h00 à 22h00 – Service continu Réservations au 04 91 15 59 60 ou à l’adresse : lecarre@sofitel.com

Bar Le Dantès Skylounge – Ouvert du lundi au dimanche, de 17h00 à 00h00 – Service continu Sans réservation