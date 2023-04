Un immeuble de logement s’est effondré 17 rue de Tivoli dans le quartier du Camas (5e) à Marseille à la suite d’une explosion, sans doute due au gaz, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril. Deux corps ont été retrouvés sans vie dans la nuit de dimanche à lundi par les secours. Six personnes qui n’ont pas répondu aux appels sont toujours recherchées 24h après l’effondrement qui rappelle la catastrophe de la rue d’Aubagne du 5 novembre 2018.

Ce matin, la peine et la douleur sont grandes. Deux corps ont été retrouvés sous les décombres.

Je pense aux proches et à ceux qui souffrent et demeurent dans l'inquiétude. Marseille se tient à leurs côtés.

Les opérations de secours et de recherches se poursuivent, sans relâche. — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 10, 2023

Deux immeubles contigus ont été endommagés, dont l’un s’est effondré dans les heures suivant le drame. Le second menace également de tomber. La catastrophe qui a eu lieu peu après minuit a provqué la mobilisation de nombreux secours. Près de 300 personnes ont été évacuées dans les immeubles voisins par mesure de sécurité mais aussi pour laisser travailler les secours dans les rues voisines neutralisées.

Cinq personnes, résidentes des bâtiments voisins du 17, ont été blessées, mais « aucune n’est entre la vie et la mort », a annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, venu sur place en fin de matinée dimanche 9 avril. Le ministre du Logement Olivier Klein, doit lui se rendre à Marseille ce lundi.

L’hypothèse d’une insalubrité de l’immeuble qui s’est effondré semble toutefois écartée par les autorités. « Ce ne sont pas du tout des immeubles insalubres », a confirmé la procureure Dominique Laurens lors d’une conférence de presse. « Faire le parallèle (avec la rue d’Aubagne, NDLR) est irresponsable (…). Rien ne nous permet de penser qu’on est dans une symétrie », a insisté le maire Benoît Payan qui a réagit très tôt.

Marseille a connu plusieurs effondrements mortels d’immeubles au cours des 40 dernières années. Le 11 janvier 1981, huit personnes sont mortes et 16 ont été blessées dans le quartier pauvre du Canet lors de l’écroulement de leur bâtiment. Cinq personnes ont péri en 1985 dans l’explosion accidentelle d’un immeuble près du boulevard du Prado et le 20 juillet 1996, une explosion due au gaz a soufflé un immeuble de sept étages près de la gare, faisant quatre morts et 26 blessés. En novembre 2018, l’effondrement rue d’Aubagne de deux immeubles dans le quartier de Noailles, avait fait huit morts et suscité une vague d’indignation contre le logement indigne.

Effondrement rue de Tivoli : le communiqué de la Ville de Marseille

