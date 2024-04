Le Cercle des mécènes d’Art-o-Rama, la foire d’art contemporain qui se déroule à Marseille chaque fin d’été, organise pour la première fois dans le cadre de ses activités un petit-déjeuner débat, ouvert à tous (sur inscription) pour un tour d’horizon du mécénat. Le débat animé par Jean-François Eyraud, fondateur et dirigeant de Gomet’ Media, qui est membre du Cercle des mécènes, réunira des experts, artistes et les responsables d’Arto-roma et de son Cercle des mécènes

Ainsi Jérôme Pantalacci, le directeur d’Art-o-rama et Danièle Fournier-Sicre coordinatrice du Cercle des Mécènes présenteront tour à tour leurs activités et leur positionnement spécifique et exigeant dans l’offre culturelle et le mécénat territorial. Un sujet passionnant à la croisée de la culture et de l’économie où les artistes et les entrepreneurs se rencontrent au bénéfice de la création, en particulier sur le territoire d’Aix-Marseille et de la région Sud.

Vendredi 12 avril 2024 de 8h30 à 10h à l’Hôtel Mercure Canebière Vieux-Port

48 La Canebière, 13001 Marseille

Lien d’inscription

Mécènes, collection d’entreprise, designer : trois grands témoins

Trois grands témoins seront présents pour éclairer les débats grâce à leurs éminentes expériences. A commencer par Catherine Gineste, la déléguée régionale d’Admical, l’association qui rassemble et représente les entreprises mécènes en France, et qui publie chaque année un baromètre du mécénat en France. Elle présentera les dernières tendances, les bonnes pratiques et rappellera la cadre légal du mécénat.

Catherine Gineste, invitée du cercle des mécènes d’Art-o-rama (Crédit DR)

Autre invitée de marque, Stéphanie Fribourg, secrétaire générale de Chargeurs Philanthropie, fonds de dotation créé par le groupe Chargeurs en 2018. Le partage de son expérience et des différentes initiatives qu’elle a prises comme à Marseille avec une résidence d’artistes au Vallon des Auffes mais aussi partout en France et à l’international, sera particulièrement riche d’enseignements.

Stéphanie Fribourg, invitée du cercle des Mécènes d’Art-o-Rama (Crédit DR)

Mais que serait le mécénat culturel sans les artistes eux-mêmes ? Le designer Maxime Douillet, diplômé des Beaux-Arts de Marseille, primé lors de la dernière édition d’Art-o-Rama viendra parler de son travail et présenter l’une de ses créations, tout en évoquant l’importance d’avoir à ses côtés des soutiens comme l’entreprise Dornberger et fils, atelier d’usinage basé dans le Vaucluse. Cette dernière, à travers un mécénat de compétences lui a permis de réaliser la création d’une machine à café, dessinée par lui-même et qu’il présentera, en fonctionnement, aux invités !

Maxime Douillet invité du cercle des Mécènes d’Art-o-rama (Crédit DR)



Le Cercle des mécènes d’Art-o-Rama, c’est aussi cela : bénéficier du partage d’expériences et d’expertises de haut niveau pour devenir membre, mécène et/ou collectionneur. Bienvenue aux entrepreneur(e)s engagée(e)s pour la création régionale !

Lien utile :

Le dernier Hors-série Mécénat de Gomet’ avec un reportage consacré à la création du Cercle des mécènes