Pierre Benarroche, maire du Printemps Marseillais des 6e et 8e arrondissements de Marseille depuis 2020, a présenté vendredi 7 avril sa démission au Préfet pour des raisons personnelles. il devrait être remplacé lors d’un conseil d’arrondissement par l’adjointe de Benoît Payan, Olivia Fortin. Cette dernière avait mené la liste victorieuse du Printemps Marseillais dans le secteur en 2020 face à Martine Vassal, la tête de la liste représentante la mairie sortante de Jean-Claude Gaudin.

Pierre Benarroche explique sa décision par une « rumeur » qui l’affecte. Elles remontent selon lui à son passé professionnel et son licenciement par son ex-employeur, le bailleur social Logirem. Selon deux sources contactées par Gomet’, Pierre Benarroche aurait eu à cette époque des comportements inappropriés dans ses relations avec des femmes. Il affirme (voir l’intégralité de son communiqué ci-dessous) : « J’ai alors reçu le soutien de très nombreux collègues de mon entreprise dans cette épreuve, mais je n’en suis pas sorti indemne. J’ai obtenu réparation devant le Conseil des Prud’hommes du préjudice subi. »

Le communiqué de Pierre Benarroche : « Aujourd’hui, la rumeur fait ressortir cet évènement douloureux »



« Le contexte actuel m’amène aujourd’hui à prendre une décision difficile. En 2017, alors que je travaillais dans le privé, mon employeur a entamé une procédure de licenciement à mon encontre. J’ai alors reçu le soutien de très nombreux collègues de mon entreprise dans cette épreuve, mais je n’en suis pas sorti indemne. J’ai obtenu réparation devant le Conseil des Prud’hommes du préjudice subi. Aujourd’hui, la rumeur fait ressortir cet évènement douloureux. La dureté de ces atteintes m’affecte profondément et je ne veux pas que cela puisse être utilisé pour mettre en péril un projet collectif et un mandat que j’ai grande fierté à avoir porté depuis 2020. Améliorer le cadre de vie et les services publics rendus aux habitantes et aux habitants a toujours été ma priorité. La dureté du mandat de maire, ma difficulté à assumer aujourd’hui ces fonctions et la nécessité de retrouver une nouvelle dynamique pour l’équipe de ce secteur m’ont amené à transmettre ma démission de maire d’arrondissements au Préfet. Je fais toute confiance aux élus de la majorité et aux agents de la mairie de Bagatelle, pour poursuivre le formidable travail accompli jusqu’à présent. »

L’élection d’Olivia Fortin devrait intervenir lors d’un conseil d’arrondissement extraordinaire dans les tous prochains jours. « En responsabilité, Olivia Fortin se présentera au nom de la majorité du secteur afin de porter avec force le projet du Printemps Marseillais en tant que maire des 6e et 8e arrondissements. Durant les trois dernières années, en tant qu’adjointe au Maire de Marseille en charge de la modernisation, du fonctionnement, de la transparence et de la coproduction de lʼaction publique et de lʼOpen Data, elle a su montrer sa grande capacité de travail, son courage et son engagement au service de la ville. Son action a permis de remettre sur pieds une administration abîmée par des décennies d’errance » déclare le mouvement politique Mad Mars co-fondé par Olivia Fortin. Elle-même ne cachait pas son intention de se présenter à la fonction dans un tweet publié dès samedi 8 avril.

Je suis prête pour une nouvelle mission dans le secteur où j’ai mené une campagne formidable et victorieuse. Je remercie les élu·es du 6/8 pour leur confiance et soutien.

Ma volonté : poursuivre les chantiers engagés pour changer ce secteur et le quotidien des marseillais·es pic.twitter.com/74r3uwiBpf — Olivia Fortin (@olivia_fortin) April 8, 2023

