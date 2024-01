Share on Facebook

Le média de la tech et de l’innovation Maddyness a sollicité dix fonds d’investissement, incubateurs et accélérateurs français pour identifier leurs pépites à suivre en 2024.

La jeune pousse vauclusienne Hubcycle, qui transforme le gaspillage alimentaire en ingrédients utiles fait partie de ce top ten. Créée en 2016, Hubcycle transforme les déchets des industries agroalimentaires en ingrédients cosmétiques et alimentaires.



En avril 2022, la startup a bouclé un tour de table de 3,5 millions d’euros, portant le total levé à 5 millions d’euros. Cette levée de fonds fut une étape importante pour l’entreprise, qui vise une expansion à l’international, le recrutement de nouveaux talents, et l’élargissement de son offre en ingrédients. Julien Lesage, le fondateur d’Hubcycle, était présent le 24 novembre dernier lors des Rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’. Il a témoigné à cette occasion en binôme avec l’investisseur Olivier Mougenot, associé de Citizen Capital.

La mission de Hubcycle s’inscrit dans une démarche d’impact et de durabilité, en donnant une seconde vie à des ingrédients compétitifs par le biais de l’upcycling. Pour l’un des experts de Maddyness, Pierre-Éric Leibovici (Daphni) : « Hubcycle crée de la valeur pour l’ensemble de l’industrie en transformant ce gaspillage en ingrédients utiles ».

