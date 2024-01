Share on Facebook

Dans le cadre de sa politique internationale, animée par Karima Zerkani-Raynal au sein du conseil municipal, la Ville d’Aix-en-Provence souhaite accompagner les acteurs de son territoire à l’étranger et lance un appel à projets à destination des associations pour la réalisation d’actions internationales.

Il s’agit par cette initiative « de renforcer l’action des associations du territoire d’Aix-en-Provence ayant une activité en lien avec l’international, contribuer à la réalisation d’actions concrètes ayant un impact sur le territoire d’Aix en Provence et/ou de ses villes partenaires. »

La ville précise qu’une « priorité sera donnée aux projets associant les enfants et les jeunes, favorisant la dimension partenariale entre acteurs aixois et internationaux permettant le développement d’échanges économiques, touristiques et culturels s’inscrivant dans une perspective de relations pérennes. »

L’enveloppe globale est de 18 000 €, sous réserve du vote du budget 2024 par le conseil municipal. Le soutien financier de la Ville représentera au maximum 50 % du budget total du projet. Le dépôt des dossiers est possible jusqu’au 9 février 2024.

Aix-en-Provence dispose d’un réseau de 15 villes partenaires parmi lesquelles Baalbeck au Liban, Carthage en Tunisie, Grenade en Espagne ou Kumamoto au Japon.