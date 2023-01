[Conférence] « La plante et ses alliés microbiens et animaux » par Marc-André Selosse

Spécialiste en botanique et mycologie, le chercheur Marc-André Selosse vous montrera comment l’homme est utilisé par les plantes. En effet, pour vivre en bonne santé, les plantes utilisent champignons, bactéries, insectes, acariens, oiseaux ou autres mammifères comme l’être humain. Grâce à sa photosynthèse, la plante utilise des ressources qui attirent d’autres organismes. En échange, certains l’aident à vivre en bonne santé. Des champignons aident ses racines à exploiter le sol, d’autres la protègent des maladies jusque dans les feuilles, des bactéries sont présentes de la racine à la graine, en passant par les fleurs dont elles participent à produire le parfum… Bref, vous en apprendrez beaucoup !

Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet / INSEAMM

2 Place Auguste et François Carli

13001 Marseille



Sam. 28 janvier 2023, de 11h à 13h

[Exposition] David Hockney au musée Granet en partenariat avec la Tate Gallery

C’est le maître de la couleur ! Et surtout, l’un des artistes les plus côtés du marché de l’art de son vivant. L’américain aux petites lunettes rondes et au béret bien français, David Hockney, s’offre une belle exposition sur 700 m2 au musée Granet à Aix-en-Provence jusqu’au 28 mai 2023. A 85 ans, l’artiste trouve encore le moyen d’innover en créant ses fleurs via son Ipad. Dans sa maison normande, David Hockney est un amoureux de la France, de la nature et des gens. Il explore des scènes de vie, fleurte avec le surréalisme et affirme sa parfaite maîtrise du portrait réaliste. On le recommande à 100% !

[M. et Mme Clark et Percy], 1970-1971, acrylique sur toile, 213,4 x 304,8 cm, Tate, don des Amis de la Tate Gallery 1971, © David Hockney, Photo : Tate

Du 28 janvier au 28 mai



Musée Granet

Place Saint-Jean de Malte

13100 Aix-en-Provence

[Balade] (Re)découvrir le village de pêcheurs la Madrague de Montredon

Profitez de ce week-end, plutôt froid mais ensoleillé, pour découvrir le charmant quartier de la Madrague de Montredon. Avec son petit port de pêche, à l’orée des Calanques, ce petit coin de paradis est accessible par le bus n°19 au départ de Castellane. Une ancienne usine de plomb va progressivement être transformée en résidence, commerces qui donnera l’accès à la mer. Profitez-en pour y aller en hiver, car l’été, le village est bondé ! Déambulez sur les cailloux mais attention la baignade est interdite.

La Madrague de Montredon (Crédit : MG)

> Projet immobilier à Legré-Mante : un avis favorable assorti de nombreuses réserves



La Madrague de Montredon

13008 Marseille

[Culture] Le château Lacoste : entre art, bon repas et nature

Ce domaine viticole est l’un des plus beaux de la région. Niché à 16km au nord d’Aix-en-Provence, à Le-Puy-Sainte-Réparade, le château Lacoste est la propriété d’un milliardaire irlandais qui l’a transformé en centre d’art contemporain. A l’entrée, vous serez accueilli par une gigantesque araignée de l’artiste Louis Bourgeois. De l’autre côté, découvrez un des célèbres mobile du sculpteur Alexander Calder qui papillonne au gré du vent. Plus loin, vous pourrez admirer le pavillon de musique conçu par Frank Gehry, l’auteur de la tour LUMA à Arles. Vous pouvez également rester manger à l’une des trois bonnes tables. (Pensez à réserver)

Château Lacoste (crédit : JRG)

> Le site de Château Lacoste



Château Lacoste

2750 Route De La Cride, Le Puy-Sainte-Réparade

[Rassemblement] Commémoration des 80 ans de la rafle du Vieux-Port

La Ville de Marseille organise, dimanche 29 janvier, un rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville à 10h, là où, en 1943, des milliers de juifs ont été déportés. Une grande exposition à ciel ouvert est visible jusqu’au 28 février pour réveiller cette « mémoire enfouie », souligne la journaliste Feriel Alouti dans un tweet qui a contribué à l’exposition. Sur les cubes du quai du Port, sur les grilles de l’Intercontinental, sur les grilles de la place Bargemon, celles du Palais de la Bourse et la façade de l’Opéra… des centaines d’images sont à (re)découvrir.

Work in progress. Installation de notre expo Anamnèse(s) qui questionne la #mémoire enfouie liée à la #rafle du Vieux-Port. Elle sera inaugurée dimanche. Projet mené en collaboration avec @DarbouretA. Merci à Anne Loubet pour la photo et François Marcziniak/graphisme. #marseille pic.twitter.com/TU4M0f27gL — Feriel Alouti (@FerielAlouti) January 27, 2023

> Détails



Vieux-Port (2e)

13 002 Marseille

10h – 13h

Dernier week-end pour les oursinades à Sausset-les-Pins !

C’est une tradition qui se perpétue à travers les années. Rendez-vous dimanche pour profiter des célèbres oursinades à Sausset-les-Pins. Comme chaque année, les rues de la ville se pareront d’étals remplis de fruits de mer, que vous pourrez déguster sur les grandes tables prévues à cet effet, dans une ambiance conviviale et typique de la Provence. Un marché artisanal est également prévu.

Infos pratiques : dimanche 29 janvier, de 10h à 17h. Ouvert à tous.

