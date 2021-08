Hack4Nature : des challenges pour sensibiliser à la biodiversité

L’association marseillaise qui milite pour l’acculturation des données, Donut InfoLab, et son partenaire, Natural Solutions, une agence web et mobile basée dans la cité phocéenne, proposent de sensibiliser à l’érosion de la biodiversité au travers d’un événement virtuel. Débuté en octobre 2020, le Hack4nature a proposé des challenges tous les mardis soirs aux citoyens (chercheurs, scientifiques, agriculteurs, usagers etc.) afin de leur permettre de réfléchir à des solutions utilisant les nouvelles technologies et l’open data pour faire face aux défis environnementaux, et plus spécifiquement à l’érosion de la biodiversité.

Réunis en équipe, les participants doivent cerner les défis et les pistes concrètes à développer, puis présenter un prototype de cette dernière devant un jury composé de professionnels de la biodiversité. Les équipes doivent restituer leur travail le 31 août. La remise des prix, quant à elle, aura lieu samedi 4 septembre prochain à l’occasion du Congrès Mondial de la nature, à Marseille, au sein de l’espace Génération Nature (le programme du Hack4Nature à retrouver ici). Une belle façon de réfléchir collectivement à des solutions pour demain !

Entrepreneurs pour la planète veut sensibiliser à la protection des zones humides

Lac, fleuve, marais, étang … c’est ce que l’on appelle des zones humides. Alors que l’échéance du Congrès mondial de la nature à partir du 3 septembre prochain, Entrepreneurs pour la planète tient à rappeler l’importance de la protection de ces zones humides : « Depuis le début du XXème, 70 % des zones humides ont disparu à cause de l’activité humaine. La protection de ces zones représente un grand enjeu de protection de la biodiversité », alerte ainsi l’association.

C’est pourquoi elle interviendra à ce sujet avec La Tour du Valat, institut de recherche camarguais spécialisé dans la conservation des zones humides, à l’occasion d’une conférence organisée à l’Intercontinental Hôtel Dieu, à Marseille, mais uniquement sur invitation. Cependant, l’organisation Entrepreneurs pour la planète sera également présente sur le Congrès sur l’espace Génération nature, du 5 au 8 septembre (inscriptions ici).

Liens utiles :



> [Les échos de l’UICN] Aéro Biodiversité et Opera Mundi se mobilisent

> Congrès mondial de la nature : l’avenir écologique se jouera à Marseille en septembre

> [On aime] La Sainte-Victoire et la Tour du Valat entrent dans la liste verte de l’UICN