Depuis le début de l’épidémie, Didier Raoult divise. Il compte certainement autant de fans que d’opposants et ses sorties médiatiques rajoutent chaque fois un peu plus d’huile sur le feu d’un débat brûlant sur les mesures de lutte contre le virus. Dans sa dernière vidéo publiée mardi 7 août sur le compte youtube de l’IHU Méditerranée Infection, il va même jusqu’à remettre en doute l’efficacité du vaccin : « Globalement, la protection vaccinale contre les variants reste modeste » affirme-t-il. La provocation de trop pour plusieurs de ses collègues de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM).

Le nouveau président de la commission médicale d’établissement Jean-Luc Jouve dénonce « une posture inacceptable » et « les effets désastreux » de cette intervention. Même ses anciens soutiens comme le professeur Frédéric Collart le lâchent : « Il est inacceptable de tenir des discours négatifs ou mitigés sur le vaccin qui est clairement la seule solution efficace », explique le conseiller départemental en charge de la santé. En pleine confusion avec les mouvements antivaccins et anti-passe sanitaire, la nouvelle prise de position de Didier Raoult semble lui coûter un grand nombre d’appuis et pourrait même lui coûter sa place d’ici la fin de l’année.

François Crémieux (AP-HM) : « Il y a besoin de tourner une page à l’IHU »

En septembre prochain, Didier Raoult, 69 ans, atteindra l’âge de la retraite. Il ne pourra plus exercer en tant que praticien-hospitalier de l’AP-HM ni en tant que professeur des universités d’Aix-Marseille Université. Selon deux articles du Monde et de La Provence publiés mercredi soir, le directeur général de l’AP-HM, François Crémieux et le président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton, tous deux à la tête d’institutions membres fondateurs de l’IHU, vont proposer au conseil d’administration de l’établissement de lancer un appel d’offres pour remplacer le sulfureux infectiologue. « Il y a besoin de tourner une page à l’IHU », confie le premier au Monde. Didier Raoult a tenté de faire une demande de cumul emploi-retraite à l’AP-HM pour poursuivre ses activités mais cette requête a d’ores et déjà été rejetée.



Reste une dernière possibilité au chercheur : devenir salarié de la Fondation de l’IHU qui est pour sa part une structure privée. Pour y parvenir, il doit convaincre une majorité des 18 membres du conseil d’administration de l’établissement. Il y compte parmi eux plusieurs soutiens comme le président de la Région Sud Renaud Muselier ou encore l’ancien ministre de la santé Philippe Douste-Blazy. Face à eux, l’université et l’AP-HM mais aussi l’Établissement français du sang et et l’Institut de recherche pour le développement sont favorables au départ du professeur Raoult

Au sein du conseil d’administration siègent d’un côté les membres fondateurs, plutôt contre le Pr Raoult, et de l’autre les chercheurs et quelques personnalités qualifiées a priori soutien du directeur

#TouchePasARaoult, la riposte immédiate sur les réseaux sociaux

Rapidement, des soutiens de Didier Raoult ont organisé la riposte sur les réseaux sociaux. Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen, aujourd’hui président du parti Les Patriotes très engagé dans les mouvements antivaccins et anti-passe sanitaire, a lancé le #TouchePasARaoult sur Twitter propulsé en top tweet France en quelques heures. Pour Eric Chabrière, infectiologue et responsable de la valorisation de la recherche de l’IHU, fervent supporter de son patron, rien n’est perdu : « 18 membres composent le conseil d’administration et beaucoup d’entre eux sont parfaitement lucides du travail effectué par l’IHU sous la direction de Didier Raoult ». En tous cas, pour Eric Chabrière, l’affaire semble réglée car l’AP-HM a selon, La Provence, décidé de ne pas renouveler son contrat qui se termine fin août.

