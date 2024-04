Bonne nouvelle pour les co-voitureurs et bientôt plus d’excuses pour les conducteurs solos des axes autoroutiers de l’aire Métropolitaine (Aix-Provence-Marseille,Aubagne-Marseille et Vitrolles-Marseille). Une voie réservée au co-voiturage ouvrira demain jeudi 4 avril sur une section de l’autoroute A502 annonce à jour, le 3 avril, la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

La portion est encore très modeste. Le tronçon de l’A502 concerné, d’une longueur de 600 mètres environ, est compris entre le franchissement de l’autoroute A52 et le giratoire de la zone industrielle des Paluds (RD8N). Cette section comporte deux voies de circulation limitées à 90 km/h, adossées à une VRTC (voie réservée aux lignes régulières de bus).

La voie ouverte au co-voiturage en bleu (Source Dirmed)



Cette voie est désormais dédiée à la circulation de véhicules possédant au minimum deux occupants à bord mais sera partagée par d’autres véhicules : transport en commun (qu’il s’agisse de services de transport publics ou privés, réguliers ou occasionnels) ; les taxis (y compris sans passager) ; les véhicules à très faibles émissions (y compris sans passager), avec énergie électrique, hydrogène, hydrogène-électricité, air comprimé ; les véhicules des forces de l’ordre, de secours et aux véhicules d’intervention de la Dir Méditerranée, dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

Le panneau relatif à la signalisation de cette voie réservée est le losange, qui est précédé d’un panneau spécifiant les usagers autorisés à circuler sur la voie.

Le losange, nouveau panneau à respecter pour les automobilistes métropolitains (Crédit Dirmed)

« La vitesse y est généralement limitée à 50 km/h pour tous les véhicules mais dans le cadre de l’expérimentation, la vitesse autorisée sera de 70 km/h », précise le communiqué. Imaginée dans le cadre des mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat, cette expérimentation, « qui fera l’objet d’une évaluation régulière, vise à familiariser les usagers de la métropole à cette nouvelle pratique sur autoroute, et à déterminer les conditions d’une généralisation progressive de ces voies réservées à l’échelle de la métropole. »

95% d’autosolisme à Aix-Marseille-Provence

Le taux de l’autosolisme (qui désigne le fait de se déplacer en voiture avec un seule personne à bord) mesuré en juin 2023 sur les autoroutes de l’agglomération marseillaise est de 95%. Un niveau significativement supérieur à celui des autres grandes agglomérations françaises (10 points d’écart selon la préfecture). De plus, des voies réservée au co-voiturage « n’existent pas aujourd’hui sur le réseau routier structurant de l’aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence », reconnaît la préfecture. Or, d’après le registre de preuves de co-voiturage au niveau national, « 1 092 925 trajets ont été effectués avec ce mode de transport au mois de mars dernier sur des courtes distances. » Un record historique.

Circulation bloquée autoroute A50 Marseille Aubagne

Le projet de voie réservée au co-voiturage s’inscrit dans le Plan de déplacement de la Métropole Aix-Marseille-Provence et doit permettre de créer une alternative à l’utilisation de la voiture individuelle. La prochaine contractualisation État-Région prévoit 55 millions d’euros pour la poursuite de programme d’aménagement sur le territoire régional. La Direction interdépartementale des routes Méditerranée (Dirmed), maître d’ouvrage de cette opération est chargée de l’entretien, de l’exploitation et de la modernisation des routes nationales et autoroutes non concédées dans le quart sud-est de la France. Le service promet d’informer les usagers en temps réel des premiers résultats de bilan sur le site internet de la Dirmed.

