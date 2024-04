A 115 jours du lancement officiel des Jeux olympiques, la marina du Roucas blanc, qui accueillera les épreuves de voile, a été inaugurée mardi 2 avril, en présence de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, ainsi que de la secrétaire d’Etat à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, et du président du comité d’organisation des Jeux olympiques Paris 2024, Tony Estanguet.

L’occasion d’avoir un premier aperçu de l’héritage que laissera l’infrastructure dans le paysage marseillais, à l’issue des Jeux. Alors que la marina ouvrira officiellement ses portes au grand public samedi 6 avril pour une journée portes ouvertes, ils étaient déjà nombreux, outre les élus et la presse, à évoluer autour du plan d’eau, sur terre comme en mer, athlètes professionnels et minots amateurs de voile et autres sports en plein air. Car on ne trouve pas que de la voile sur le périmètre de la marina, mais aussi des terrains de handisport, de basket, ou encore des rameurs. Au total, 7800 m² de constructions neuves se dressent sur le site, 480 m² de bâtiments réhabilités et 32 000 m² d’espaces extérieurs aménagés par le cabinet d’architectes Rougerie Tangram et Carta associés. A terme, l’ambition de la Ville de Marseille, propriétaire des lieux, est de permettre à tous les petits Marseillais de s’initier à la voile.

« Nous avons fait tomber les barrières de cette marina afin que les enfants puissent voir à quoi ressemble un optimiste, un H420. Nous allons voir tous les directeurs et directrices d’école pour qu’ils proposent à leur élèves de faire de la voile. Nous allons multiplier les budgets pour que cela soit possible », précise le maire de Marseille, Benoît Payan. Le lieu pourra également permettre l’accueil d’autres événements, confirme l’élu, dont la nature n’est pas encore spécifiée

Amélie Oudéa-Castera aux côtés des athlètes et du directeur du pôle France de voile, Philippe Mourniac (à droite) (crédit : JRG / Gomet’)

JO de voile à Marseille : les coulisses de l’organisation

A ses côtés, tout sourire, la ministre des Sports s’exalte à la vue de la marina qu’elle n’hésite pas à qualifier de « plus beau plan d’eau du monde » : « Je me réjouis de cette infrastructure de très grande qualité environnementale, sociale. Cette conjonction des énergies nous permet d’être à nouveau en temps en heure, et dans le respect des équations financières. »

Où vont s’asseoir les quelque 12 000 spectateurs des épreuves de voile ?



Il y a la marina olympique, réservée aux athlètes, et il y a l’espace spectateurs. Au total, l’espace en question pourra accueillir 12 260 spectateurs, chacun des douze jours de compétition (toutes les places ont déjà été vendues). Mais seulement 2260 places assises sont prévues, correspondant aux personnes qui pourront monter à bord de navettes sur le plan d’eau. Les autres devront se contenter de la colline des plages du Prado et des écrans géants…

Cinq millions manquants pour boucler le budget de la marina olympique

Si la marina est fin prête à accueillir les JO, l’équation financière, en revanche, n’est pas totalement résolue… Car il manque toujours cinq millions d’euros pour boucler le budget global de la marina, qui s’élève autour de 49 millions d’euros. Les travaux ont en effet été impactés par l’inflation, aux dires du maire, mais pas que : « Tout les coûts ont explosé, du béton à l’électricité. Mais surtout, nous avons souhaité faire des travaux vertueux. On a fait venir les meilleurs, nous avons fait en sorte de faire revenir la faune et la flore. Dans les années à venir, on va mettre aux enfants un masque et un tuba, pour leur faire admirer cet aquarium naturel et leur montrer ce à quoi ressemble une biodiversité qui revient. Alors oui, cela coûte plus cher, mais ce sera tellement plus bénéfique en terme de retour sur investissement », plaide Benoît Payan, interrogé par Gomet’.

Au centre : Amélie Oudeéa-Castera, l’adjointe aux grands événements de la Ville Samia Ghali et le maire de Marseille Benoît Payan lors de l’inauguration de la marina olympique, mardi 2 avril 2024 (crédit : JRG / Gomet’)

En tout cas, une chose est sûre : l’édile se refuse à assumer ce surcoût seul. Pour l’heure, la Ville prend à sa charge 10,4 millions d’euros, le reste étant financé par les autres collectivités – Métropole, Département, Région – mais aussi l’Etat. Un comité de financement, réunissant aussi les autres collectivités doit avoir lieu prochainement afin de répartir à nouveau les frais. L’ambiance générale était à l’unité et au fair-play, en cette matinée d’inauguration. Reste à savoir si « la conjonction des énergies » perdurera lorsque la question des financements sera à nouveau mise sur la table…

