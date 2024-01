Le nouveau point de situation diffusé par la préfecture à 15h fait état d’un statu quo sur les routes de Provence concernées par les opérations des agriculteurs.

Plusieurs axes routiers restent bloqués pour des motifs de sécurité. Pour rappel, les convois de tracteurs ont convergé vers l’aire du Merle sur l’A54 où l’essentiel des manifestants sont installés. Un nœud de saturation est toujours constaté entre l’A54 et l’A7 et la D113 :

Les automobilistes en provenance de Lyon vers Arles doivent sortir à Cavaillon et suivre Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon et Arles.

Depuis Marseille en direction d’Arles, il faut emprunter l’A55.

À Arles, pour rejoindre l’A7 direction Lyon, privilégier la D570N direction Tarascon puis suivre Saint-Rémy-de-Provence.

En raison de perturbations en cours, il est également recommandé d’éviter la RN 113 direction Salon-de-Provence entre la D113 et la D559. Pour rappel, l’autoroute A54 qui relie Nîmes à Salon-de-Provence, reste fermée jusqu’à nouvel ordre, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°12 « Saint-Martin-de-Crau » et n°14 « Grans ».



« Les services préfectoraux, les forces de sécurité intérieure et les gestionnaires d’autoroute restent mobilisés sur le terrain pour sécuriser les abords de ces portions. Ces fermetures cesseront à la fin des manifestations et blocages concernés » affirme la préfecture.