Comme annoncé, les convois de tracteurs ont convergé vers l’aire du Merle sur l’A54, bloquant la circulation dans les deux sens. Des secteurs périphériques ont été impacté même si dans son point de circulation à 10h ce matin, la préfecture note un retour à une circulation plus fluide sur les autres secteurs sauf au niveau de Salon-de-Provence, secteur sur lequel plusieurs axes routiers restent bloqués pour des motifs de sécurité.

Un nœud de saturation est constaté entre l’A54 et l’A7 et la D113. Les automobilistes en provenance de Lyon vers Arles doivent sortir à Cavaillon et suivre Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon et Arles.



Depuis Marseille en direction d’Arles, il est conseiller d’emprunter l’A55.

A Arles, pour rejoindre l’A7 direction Lyon, privilégier la D570N direction Tarascon puis suivre Saint-Rémy-de-Provence. Sur la RN113, direction Salon-de-Provence, sortie obligatoire à l’échangeur n°9 en direction de Fos-sur-Mer.

L’intégralité du communiqué de la préfecture à 10h