Pour cette septième émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Messina Guikoume. Cette jeune ingénieure franco-camerounaise est la présidente et fondatrice de Messibat International, une société marseillaise créée en 2008 et spécialisée dans l’éco-construction. Messina Guikoume va bientôt ouvrir une usine de briques en terre crue dans le 15e arrondissement, et cherche encore des financements. Selon elle, Marseille doit rattraper son retard, car les matériaux durables ne sont pas encore assez utilisés. L’entretien est animé par Jean Lazuech (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

(Crédit : BFM Marseille Provence)

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du nouveau partenariat entre le Département des Bouches-du-Rhône et le Parc national des calanques. Un contrat à 1,7 million signé de la main de Martine Vassal, présidente de l’institution départementale, et qui a vocation à renforcer la protection de la biodiversité locale. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine ; une tablette de chocolat haut de gamme et bio destinée aux enfants. La société Krokola, qui la commercialise, suit un processus de fabrication très vertueux. La start-up marseillaise, fondée en début d’année par Amélie Coulombe, et basée au Carburateur, favorise les circuits courts et le commerce équitable.

