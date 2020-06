Share on Facebook

Alors que la candidate LREM aux municipales Anne-Laurence Petel blâmait la semaine dernière les « demi-mesures » des actions menées en faveur des restaurateurs, la Ville d’Aix tien à rappeler le détail du dispositif décidé par Maryse Joissains-Masini, la maire de la ville, et détaillé dans un arrêté pris le 3 juin dernier. « Aujourd’hui nous devons leur [restaurateurs] permettre de remonter la pente. N’oublions pas que ce secteur est un atout fort d’Aix-en-Provence et contribue à son attractivité » souligne Mme Joissains dans le communiqué de la Ville (lire l’intégralité ci-dessous).

La Ville d’Aix-en-Provence rappelle qu’elle compte 326 établissements, dont 223 localisés dans le secteur sauvegardé. « L’architecte des Bâtiments de France n’autorisant pas la création de nouvelles terrasses, le maire d’Aix a pris un arrêté permettant aux 165 exploitants de bars, cafés et restaurants, déjà détenteurs d’un permis de stationnement, de bénéficier selon la configuration des lieux et dans le respect des règles de sécurité publique et de circulation, d’un agrandissement de la terrasse autorisée et/ou d’une extension de terrasse.»

Un nouveau permis jusqu’au 31 décembre

Ainsi depuis mercredi 3 juin, les agents de l’espace public tracent au sol les nouvelles délimitations en veillant à respecter les espaces et les voies de circulation d’urgence, pour que les secours puissent intervenir sans difficulté précise la mairie.

Des agents de la Ville d’Aix tracent les extensions de terrasses (Crédit : Ville d’Aix-en-Provence)

Un nouveau permis de stationnement sera délivré aux exploitants concernés à titre individuel et provisoire jusqu’au 31 décembre 2020.

Enfin, sur le sujet sensible de l’ouverture tardive des établissements, Maryse Joissains-Masini prendra également un autre arrêté pour permettre aux d’étendre leur ouverture jusqu’à 2 heures du matin dès le 1er juillet et ce jusqu’au 30 septembre prochain. En attendant, l’heure de fermeture est fixée à 1 heure du matin.

Document source : le communiqué de la Ville d’Aix

